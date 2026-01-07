Posibles participantes para la Pegasus World Cup (G1) valorada en $3.000.000

Suscríbete a nuestros canales

La Pegasus World Cup Invitational (G1) se unirá a la Breeders' Cup Challenge Series a partir de esta temporada, lo que representará una mejora cualitativa para el calendario internacional: Según lo anunciaron 1/ST y Breeders' Cup Limited, Win and You're In. La competencia de tres millones de dólares se llevará a cabo el 24 de enero en Gulfstream Park y desde ahora ofrecerá un pase automático para la Breeders' Cup Classic (G1), con todas las ventajas económicas que eso conlleva.

Gulfstream Park: Muchas interrogantes sobre la Pegasus World Cup (G1)

La Pegasus World Cup Invitational de Grado 1 de este año, que se llevará a cabo el 24 de enero en Gulfstream Park, tendrá un máximo de 12 participantes y que tendrá el tractivo adicional que el ganador tendrá un cupo directo para la Breeders' Cup Classic (G1).

Sin la presencia de los mejores tresañeros de la temporada, Sovereignty, Journalism y Baeza, se abre la puerta para Goal Oriented y Disco Time. Goal Oriented ganó recientemente el Malibu Stakes (G1). Disco Time, llega en calidad de invicto en cinco carreras, incluyendo dos stakes, para cerrar su temporada como caballo de 3 años tras ocho meses de inactividad.

Brad Cox entrenador también de Bishops Bay, ganador de la Cigar Mile (G2) en su última salida, es ganador de nueve de sus 13 carreras, y tres de sus cuatro derrotas fueron contra Arcangelo, múltiple ganador de Grado 1, Two Phil's, subcampeón del Derby de Kentucky, y Book'em Danno, finalista del Premio Eclipse. Tiene la clase, así que la mayor incógnita será la distancia de 1.800 metros.

Saffie Joseph Jr. podría estar presente con el campeón defensor White Abarrio, y Skippylongstocking. Cox también entrena a Tappan Street, ganador del Florida Derby (G1), que reapareció en gran demostración con miras a este evento que se correrá a finales de este mes. Luego están los longshop de Touchuponastar, Poster, Chunk of Gold, Captain Cook, Full Serrano y Rattle N Roll, que tienen carreras lo suficientemente buenas como para ganar esta competencia.

Entre los nombres que figuran para este evento en Gulfstream Park, son los siguientes;