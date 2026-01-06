Hoy arrancan las primeras pruebas clasificatorias de la temporada rumbo a las Breeders’ Cup

Suscríbete a nuestros canales

La Challenge Series consta de las mejores carreras de todo el mundo y otorga a cada ganador una entrada automática y gratuita al Campeonato Mundial Breeders' Cup.

“Si ganas, estás dentro” es la Breeders' Cup Challenge Series, donde los mejores purasangres del mundo compiten por un puesto gratuito en la parrilla de salida del Campeonato Mundial Breeders' Cup 2026, que se celebrará del 30 al 31 de octubre en Keeneland.

Breeders’ Cup: Clasificación en Suramérica

Esta tarde en el hipódromo de Maroñas, Montevideo, Uruguay se corre el Gram Premio Pedro Piñeyrúa (G3), competencia que además tendrá la participación del jinete internacional Lanfranco Dettori, con el ejemplar Sparco. Esta prueba forma parte de su etapa de retiro como jinete activo por Suramérica. El Gram Premio Pedro Piñeyrua (G3) otorga una clasificación directa para Breeders' Cup Dirt Mile (G1).

Breeders’ Cup: Clasificación en Sudáfrica

Este sábado 10 de los corrientes se tiene prevista tres pruebas clasificatorias a la Breeders’ Cup, que pertenecen “Si ganas, estás dentro” es la Breeders' Cup Challenge Series. Será un grupo de tres carreras que se estarán disputando en el circuito de Kenilworth, que es el hipódromo más antiguo de Sudáfrica, fundado en 1881. Ubicado a las afueras de Ciudad del Cabo, y es el circuito más importante del Cabo Occidental.

Kenilworth, se prepara para el Cartier Paddock Stakes (G1) que otorga un puesto directo a la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf (G1). Se correrá el World Pool Cape Flying Championship (G1), donde el ganador se inscribe directo para la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1). Finalmente, se disputará el L’Ormarins King’s Plate (G1), que da un cupo para la Breeders’ Cup Mile (G1).

Como parte de los beneficios de la Serie Desafío, la Breeders' Cup cubrirá las cuotas de inscripción de los ganadores de todas las carreras de la Breeders' Cup Challenge Series para que participen en el Campeonato Mundial. La Breeders' Cup también proporcionará viáticos a todos los participantes residentes fuera de Norteamérica para competir en el Campeonato Mundial. El ganador del Desafío deberá ser nominado al programa de la Breeders' Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 19 de octubre de 2026 para recibir las recompensas.