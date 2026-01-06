Un aspirante de peso: Flavien Prat presenta sólidas credenciales en la carrera por el premio eclipse

Suscríbete a nuestros canales

El jockey francés Flavien Prat se perfila como un formidable contendiente al Premio Eclipse, el máximo galardón de la hípica norteamericana. Prat busca obtener su segundo Premio Eclipse consecutivo como jockey destacado de Norteamérica tras firmar una temporada 2025 sobresaliente, caracterizada por su dominio en las carreras clásicas más importantes del circuito.

El jinete lideró a todos sus colegas en victorias graduadas, un factor de gran peso en la votación del Eclipse. Además, Prat alcanzó un hito financiero al convertirse en uno de los dos jinetes, junto a Irad Ortiz Jr., que superó la barrera de los $40 millones en ganancias de montura en un solo año.

Dominio Absoluto en Carreras de Grado

Prat elevó su nivel de desempeño y lo demostró al ganar 46 carreras clasificadas en 2025. El francés lideró a sus compañeros en las tres categorías de Grado:

Lideró en victorias de Grado 1 con 13 triunfos.

Lideró en victorias de Grado 2 con 15 triunfos.

Lideró en victorias de Grado 3 con 18 triunfos.

En términos económicos, las monturas de Prat acumularon $40,496,178, cifra que lo ubicó en el segundo lugar, solo superado por el récord de temporada de Irad Ortiz Jr. ($40,497,847). El jinete de 33 años también ganó un total de 310 carreras en 1.256 monturas durante el año pasado, ocupando el cuarto lugar en el ranking general de triunfos.

Triunfos Emblemáticos: Carreras Jinete Frances

La racha de victorias de Grado 1 de Prat comenzó en abril con Carl Spackler en el Maker's Mark Mile en Keeneland, y se extendió hasta el 30 de noviembre con Segesta en el Matriarch en Del Mar.

Durante ese lapso, Prat consiguió importantes victorias, tales como:

Fasig-Tipton La Troienne con Raging Sea .

American Turf presentado por Ford con Zulu Kingdom .

Shoemaker Mile con el Rey de Gosford .

Belmont Oaks Invitational con Fionn .

Dunkin’ Diana con Excelente Verdad .

Whitney con Sierra Leona .

Resorts World Casino Sword Dancer con El Cordobes .

Del Mar Futurity con Brant .

bet365 Summer con Argos.

Prat también mostró su destreza en la Breeders’ Cup, donde se alzó con la victoria en el Dirt Mile con Nysos y el PNC Bank Filly and Mare Sprint con Splendora.

El francés, quien ganó su primer Premio Eclipse en 2024, presenta cifras contundentes que sin duda generan un debate cerrado para la votación de este importante premio hípico.