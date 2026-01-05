Finalistas confirmados: Los Premios Eclipse 2025 revelan a sus contendientes

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las carreras de pura sangre dirige su atención a la próxima edición de los Premios Eclipse. La Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre (NTRA), el Daily Racing Form y la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB) revelaron ayer domingo 4 de diciembre los nombres de los finalistas de los prestigiosos premios, galardones que reconocen la excelencia hípica alcanzada durante el año recién concluido.

Los ganadores en un total de 17 categorías, que abarcan tanto a los ejemplares equinos como a las figuras humanas clave de la industria, recibirán su reconocimiento durante la 55.ª edición anual de los Premios Eclipse de Carreras Resolute, presentados por John Deere, el Jockey Club y la NTRA. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 22 de enero a las 19:30 h (hora del este), y se transmitirá en vivo a través de FanDuel TV y otros canales autorizados.

La expectación crecerá durante la velada, pues el evento culminará con el anuncio del premio más codiciado: el Caballo del Año 2025.

Proceso Riguroso de Votación

El proceso de selección de los finalistas demostró un alto nivel de participación entre los profesionales de la industria. De los 240 votantes elegibles, que incluyen a oficiales de carreras de hipódromos y personal de campo de Equibase, la NTWAB y el Daily Racing Form, 221 ejercieron su voto, lo que representa una significativa tasa de participación del 92%.

Los finalistas de cada categoría se determinaron a partir de las tres mejores selecciones de los votantes, quienes emplearon un sistema de puntuación ponderado de 10-5-1 para sus preferencias. Es importante destacar que, para determinar a los ganadores finales del Premio Eclipse, la decisión recae únicamente en los votos emitidos para el primer lugar.

La votación final de los Premios Eclipse está a cargo de la NTWAB, la NTRA y el Daily Racing Form. La NTRA es la organización responsable de la producción de la ceremonia.

Lista Completa de Finalistas

A continuación, se presenta la lista de los finalistas de los Premios Eclipse 2025, clasificados en orden alfabético dentro de cada categoría. Los finalistas para el máximo galardón, Caballo del Año, se darán a conocer durante la transmisión en vivo del 22 de enero:

Categorías Hípicas

Categoría Finalistas (Orden Alfabético) Macho de 2 años Brant, Gstaad, Ted Noffey Potranca de 2 años Cy Fair, Explora, Súper Corredora Macho de 3 años Baeza, Journalism, Sovereignty Potranca de 3 años Good Cheer, Nitrógen, Shisospicy Macho Mayor de Tierra Forever Young (JPN), Nysos, Sierra Leona Hembra Mayor de Tierra Scylla, Splendora, Thorpedo Anna Velocista Masculino Bentornato, Book'em Danno, Nysos Velocista Femenina Kopion, Shisospicy, Splendora Macho de Césped Deterministic, Notable Speech (GB), Rebel's Romance (IRE) Hembra de Césped Gezora (FR), She Feels Pretty, Shisospicy Caballo de Carreras de Obstáculos Cool Jet (Ire), Swore, Zanahiyr (IRE)

Categorías Humanas y de Operación

Categoría Finalistas (Orden Alfabético) Propietario Godolphin LLC, Klaravich Stables, Inc., Spendthrift Farm LLC Criador Don Alberto Corporation, Godolphin LLC, WinStar Farm, LLC Entrenador Chad Brown, Brad Cox, Bill Mott Jockey Irad Ortiz Jr., Flavien Prat, John Velázquez Jinete Aprendiz Christopher Elliott, Yedsit Hazlewood, Pietro Moran

Reconocimientos Adicionales

Además de las 17 categorías principales, la ceremonia reconocerá a otras figuras destacadas. Dan Piazza recibirá el Premio Eclipse como Jugador de Caballos del Año 2025. Asimismo, se honrará a diversos periodistas por su excelente cobertura en seis categorías específicas.

El nombre de estos premios conmemora al gran caballo de carreras del siglo XVIII y semental fundador, Eclipse. Este legendario ejemplar comenzó a competir a los 5 años y mantuvo un récord invicto en sus 18 carreras, de las cuales obtuvo ocho victorias fáciles. El linaje de Eclipse es extenso, con 344 ganadores descendientes, incluidos tres vencedores del Derby de Epsom.