Entérate cuando y por donde serán anunciados los nominados a los Premios Eclipse Awards 2025

Los Eclipse Awards, propiedad de la NTRA y producidos por ella, están patrocinados por la NTRA, Daily Racing Form y la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB). Los premios llevan el nombre del gran caballo de carreras del siglo XVIII y padre fundador Eclipse, que comenzó a competir a los cinco años y se mantuvo invicto en 18 carreras, incluidas ocho walkovers.

Eclipse fue el padre de los ganadores de 344 carreras, incluidos tres Derbys de Epsom. La votación de los Eclipse Awards está a cargo de la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB), Daily Racing Form, los funcionarios de carreras miembros de la NTRA y el personal de campo de Equibase.

Eclipse Awards: cuando y por donde conocer los nominados

La Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre (NTRA), la Asociación Nacional de Escritores y Transmisores de Césped (NTWAB) y Daily Racing Form anunciaron hoy que FanDuel TV televisará el anuncio en vivo de los finalistas de los Premios Resolute Racing Eclipse 2025 este domingo 4 de enero al mediodía.

Los Premios Eclipse, que reconocen la excelencia en las carreras de pura sangre, son votados por la NTRA, representada por los oficiales de carreras de los hipódromos miembros y el personal de campo de Equibase, NTWAB y Daily Racing Form, y son producidos por la NTRA. El anuncio de los finalistas de los Premios Eclipse en FanDuel TV está patrocinado por John Deere, el Jockey Club y la NTRA.

La 55.ª edición anual de los Premios Resolute Racing Eclipse en The Breakers Palm Beach, Florida, será el jueves 22 de enero de 2026.

La ceremonia será copresentada por Britney Eurton y Lindsay Czarniak, y Caton Bredar será nuevamente la presentadora. La velada culminará con el anuncio del Caballo del Año 2025. Los finalistas en la categoría de Caballo del Año también se anunciarán esa misma noche.

Eclipse Awards: venezolanos ganadores

Sólo dos jinetes venezolanos han podido alzar dicho galardón como los mejores jinetes profesionales en USA. El primero en hacerlo fue Ramón Alfredo Domínguez en los años 2010, 2011 y 2012. Seguido y de manera consecutiva por Javier Castellano en el año 2013, 2014, 2015 y 2016.