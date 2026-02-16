Michael Jordan conquista las 500 Millas de Daytona: 23XI Racing hace historia en la NASCAR

Suscríbete a nuestros canales

La leyenda de Michael Jordan ha encontrado un nuevo territorio que dominar: el asfalto. En una tarde que quedará grabada en los libros de historia del automovilismo, el equipo 23XI Racing, copropiedad del seis veces campeón de la NBA y Denny Hamlin, se alzó con la victoria en la edición 2026 de las 500 Millas de Daytona.

Este triunfo no es solo una victoria más en el calendario de la NASCAR Cup Series; es la validación de un proyecto que nació en 2020 con la ambición de romper barreras y alcanzar la cima del deporte motor en Estados Unidos.

Una carrera decidida por milésimas

La competencia en el mítico Daytona International Speedway estuvo marcada por la estrategia extrema y el drama habitual de los "Big Ones" (choques múltiples). Sin embargo, el monoplaza de 23XI Racing logró sortear el caos de las últimas vueltas.

En un final de fotografía, la pericia del piloto (quien ha demostrado una madurez técnica impecable esta temporada) permitió que el equipo de Jordan cruzara la meta bajo la bandera a cuadros, superando por un margen mínimo a los favoritos de escuderías veteranas como Hendrick Motorsports y Joe Gibbs Racing.

El factor Michael Jordan: Mentalidad ganadora

Presente en el pit road durante toda la carrera, se vio a un Michael Jordan visiblemente emocionado. "Esto es tan emocionante como ganar un campeonato de la NBA", declaró Jordan tras el festejo en el Círculo de la Victoria. "Mucha gente dudó de nosotros cuando empezamos, pero este equipo tiene el mismo ADN competitivo que me llevó a las finales de baloncesto".

Desde su incursión en la NASCAR, Jordan ha inyectado no solo capital, sino una cultura de excelencia que ha transformado a 23XI Racing en una fuerza dominante. La victoria en "The Great American Race" eleva el estatus de la organización a la élite mundial.