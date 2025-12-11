Miachel Jordan se hace respetar y acuerda con Nascar tras demanda

Suscríbete a nuestros canales

El automovilismo estadounidense se paralizó este jueves 11 de diciembre tras la demanda antimonopilop de los dos equipos de Michael Jordan contra Nascar. Amas partes dieron una rueda de prensa frente a los tribunales para anunciar el acuerdo que llegaro.

Jeffrey Kessler, el abogado que representa a 23XI Racing de Jordan y Front Row Motorsports en la demanda antimonopolio de los equipos contra Nascar, dijo al juez Kenneth Bell que las partes habían llegado a un acuerdo el jueves "de una manera que beneficiará a la industria en el futuro".

Ese "camino" es lo que ambas partes llaman "charters permanentes", que son esencialmente charters permanentes para el equipo, el principal punto de conflicto entre el lado de Jordan y Nascar.

En desarrollo