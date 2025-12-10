Récord de Michael Schumacher en la Fórmula 1 se mantiene vigente

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de la Fórmula 1 terminó con la consagración de Lando Norris como campeón del mundo por primera vez en la categoría reina del automovilismo. Pero gracias al título del inglés, una de las últimas marcas de Michael Schumacher se mantendrá vigente.

Michael Schumacher fue el primer piloto en lograr siete títulos en la Fórmula 1 y junto con Lewis Hamilton son los que más campeonatos tienen en la historia de la categoría. Además, el alemán entre el 2000 a 2004 logró cinco coronas seguidos con la escudería Ferrari y hasta la fecha es el único piloto que lo ha hecho.

Pero con el resultado de Norris, la marca del “Kaiser” se mantendrá vigente al menos hasta 2030, en tal caso de que Lando logre hilar cinco títulos. Aunque eso solo una hipótesis, ya que habrá que esperar que ocurre con el carro de la escudería McLaren, ya que con la nueva normativa de motores.

Los que se acercaron a la leyenda de Schumacher

Tras el primer retiro del alemán en la Fórmula 1 en 2006 (recordemos que una segunda pasantía entre 2010-2012) han sido campeones siete pilotos: Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel, Nico Rosberg y Max Verstappen, de los cuales, solo tres de ellos han podido acerarse a la seguidilla del alemán.

El primero de ellos fue Sebastian Vettel, quien logró cuatro títulos de la Fórmula 1, todos seguidos entre 2010 y 2013. El alemán dominó la primera parte de la era del DRS, pero con la llegada de los motores híbridos el “chico maravilla” nunca tuvo un carro que le permitiera batallar por el campeonato una vez más.

El siguiente de la lista fue Lewis Hamilton, quien pese a igualar las siete coronas de Schumi, también se quedó corto en alcanzar la seguidilla. El inglés hiló los campeonatos de 2017 a 2020 pero Max Verstappen cortó la racha.

El último de la lista, es justamente Verstappen, quien llegó a cuatro títulos seguidos desde 2021 a 2024, ya que Lando Norris se interpuso en la persecución de la marca que pretendía el holandés.