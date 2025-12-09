Fórmula 1: Lando Norris rompió sequía de 17 años de McLaren

Suscríbete a nuestros canales

El título de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 se definió con un duelo entre tres pilotos en Abu Dhabi, donde Lando Norris logró evitar la remontada de Max Verstappen y Oscar Piastri, para así alzar su primera corona de la categoría reina del automovilismo.

La temporada de Norris se puede catalogar de montaña rusa, con varios sube y baja pese a tener el mejor carro de la grilla. El inglés se supo sobreponer a los dos retiros en los grandes premios de Canadá y Países Bajos; y a su fragilidad mental, estos tres factores casi le vuelven a pasar factura como en 2024, cuando los resultados no se le dieron, no tuvo la madurez para superar los tragos amargos.

Norris será el #1

Norris en 2025 se convirtió en el piloto 35 en ser campeón y en segundo inglés más joven en hacerlo. Su “título de resiliencia” ahora le permitirá ver las cosas diferentes en la Fórmula 1, ya que a partir de la próxima temporada usará el peso histórico del número #1 en su McLaren.

Además, con este campeonato, Norris estiró la lista de británicos que alzaron el título a 11 y le dio la corona 21 a su país, que a su vez, es la nación con más coronas en la Fórmula 1, seguida de Alemania con 12 y Brasil con 8 estrellas.

Quién es el último campeón de McLaren

Para McLaren también el título rompe una larga sequía de 17 años sin que ninguno de sus pilotos alzara el título. El último en coronarse para la escudería británica fue Lewis Hamilton en la temporada 2008. En esa ocasión, terminó en el quinto lugar del Gran Premio de Brasil al superar en la última curva a Timo Glock y lograr el punto que necesitaba para vencer a Felipe Massa que había ganado esa carrera.

Hasta la fecha McLaren tiene en su pared de glorias a ocho campeones de mundo, quienes entre todos suman 13 títulos de pilotos desde 1974 cuando lograron el primero y 10 de Constructores. La escudería inglesa solo es superada por Ferrari en los tres renglones.

Lista de campeones de McLaren

1974 - Emerson Fittipaldi

1976 - James Hunt

1984 - Niki Lauda

1985, 1986, 1989 - Alain Prost

1988, 1990, 1991 - Ayrton Senna

1998, 1999 - Mika Hakkinen

2008 - Lewis Hamilton

2025 - Lando Norris