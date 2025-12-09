Duelo de alto calibre en La Rinconada: Clásico “Sr. Kelvin Álvarez” (GI) enfrenta a nacionales e importados

Suscríbete a nuestros canales

La sexta competencia de la tarde se presenta como uno de los compromisos más atractivos del programa, al ser una prueba selectiva que enfrentará a ejemplares nacionales e importados de tres años y más en el explosivo recorrido de 1.200 metros.

Homenaje a una figura clave del hipismo: La Rinconada

Esta carrera adquiere una significancia especial, ya que constituye el primer clásico en homenaje a Kelvin Álvarez, actual Presidente de la Fundación de Propietarios Hípicos de Venezuela (FPHV).

A lo largo de su trayectoria, Kelvin Álvarez ha demostrado un profundo compromiso con la hípica nacional, trabajando de la mano con el Instituto Nacional de Hipódromos (INH) para impulsar el proceso de transformación y mejoría de la actividad en el país.

Gracias a su responsabilidad, esfuerzo y dedicación, ha contribuido directamente a mejoras sustanciales en la infraestructura y los espacios físicos del majestuoso óvalo capitalino, que abarcó el ornato y la seguridad. Estas gestiones han sido fundamentales para motivar el regreso de importantes propietarios y criadores a la industria hípica venezolana.

Análisis Detallado de los Protagonistas

El Clásico Homenaje a Kelvin Álvarez promete un duelo de alto calibre con la participación de figuras conocidas y un debutante estelar:

El Debutante Estelar

Little Vic: Este ejemplar acapara la atención por ser propiedad del ex-pelotero venezolano y ex-Grandes Ligas, Víctor Martínez. Little Vic arribó a las instalaciones de La Rinconada el pasado martes 18 de noviembre, procedente de Estados Unidos, para iniciar su campaña en el país.

El hijo de Practical Joke en Rock and Glory presenta una sólida campaña norteamericana con ocho victorias en 27 actuaciones. El entrenador Juan Carlos Ávila ha realizado un trabajo minucioso y específico con el ejemplar con la mira puesta en conquistar esta importante selectiva.

Los Rivales Indiscutibles

El Relámpago: Indiscutiblemente, este "guerrero" es un rival de temer. Aunque triunfó en su reaparecida en el coso capitalino tras un largo paro, la victoria fue ajustada. Para esta ocasión, estrena la cuadra de Jesús Antonio Romero y se perfila como el encargado de marcar el ritmo y la velocidad inicial de la competencia.

Ekati King (USA): Este importado de Gabriel Márquez viene de ceder una victoria de manera increíble en su última salida. El crack Márquez lo ensilla nuevamente, sabiendo que, a pesar de partir en un puesto de afuera, será el ejemplar con el remate más fuerte en los metros finales de la prueba.

Otros Contendientes Importantes

La nómina de esta selectiva se completa con otros ejemplares que lucharán por el resto de la jugosa bolsa de $150.000 (ciento cincuenta mil dólares) a repartir: Vermelho, Invader, Baco, Father Heart, Vida, Perfect La Combee (Usa), Gran Alabama, Compadre Peche y First Time.