Si así llueve que no escampe: Mira cómo se prepara Little Vic para el mes de diciembre en La Rinconada

Falta apenas días para culminar con mucho éxito el tercer y último meeting de la temporada en el hipódromo La Rinconada.

Los ejemplares importados que han arribado al óvalo de Coche la semana pasada se encuentra a tono en la pista caraqueña para ir preparándose para lo que será la última jornada a celebrar el día domingo 14 de diciembre.

Little Vic: Ejercicio Preparación La Rinconada

Uno de estos ejemplares es el norteamericano Little Vic, presentado por Juan Carlos Ávila que la mañana lluviosa de este miércoles 26 de noviembre fue observado en cancha preparándose para lo que sería su debut en el principal óvalo caraqueño, previsto para el mismo día domingo 14 de diciembre.

Little Vic, propiedad del ex pelotero venezolano y ex grande ligas Víctor Martínez llegó el pasado martes 18 de noviembre a las instalaciones de La Rinconada proveniente de Estados Unidos, a fin de comenzar su campaña pistera.

Antes de su viaje para Venezuela, el hijo de Practical Joke en Rock and Glory dejó campaña de ocho victorias en 27 actuaciones en los diversos Hipódromos norteamericanos.

Ajuste previo: La Rinconada

En la hoja de ejercicios de ajustes publicada este mismo miércoles 26 de noviembre por la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) se pudo observar que el pupilo del trainer venezolano Ávila galopó suave, en pelo.