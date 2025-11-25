Bienvenido: Entérate de la llegada de otro ejemplar importado propiedad del ex grandes ligas Víctor Martínez a La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La hípica venezolana recibe constantemente ejemplares importados para competir en el hipódromo La Rinconada. Este ingreso constante eleva el nivel de las carreras y ofrece un espectáculo más competitivo a los aficionados.

La importación de estos purasangres integra una estrategia para fortalecer el deporte hípico nacional, atraer nuevos inversionistas y mejorar la calidad de las competencias.

Little Vic: Llegada Campaña La Rinconada

A través de un post publicado por su cuenta de red social X, Javier Farache informó sobre la llegada de un ejemplar importado al óvalo caraqueño, a fin de cumplir su nueva campaña pistera.

Se trata del caballo norteamericano Little Vic, propiedad del ex pelotero venezolano y ex grande ligas Víctor Martínez.

Este ejemplar nacido en Kentucky (EEUU) el 17 de abril de 2019, cuenta con el entrenamiento del reconocido trainer Juan Carlos Ávila, el mismo que se encargaba de su preparación en las carreras norteamericanas. Para está ocasión, el seisañero defenderá con los colores del Stud Victoria’s Ranch-R.T. en La Rinconada.

Campaña Estados Unidos: Little Vic

Little Vic, es un producto de Practical Joke en Rock and Glory por Rock Hard, por lo que dejó una campaña de ocho victorias para 27 actuaciones en las diversas pistas de la Unión Americana más un total de producción de $566.010.

Entre las victorias se encuentra: City Laurel Stakes (Laurel Park, 2022), Tom Fool Handicap (G3) (Aqueduct, 2023), Fred W. Hooper Stakes (G3) (Gulfstream Park, 2025), entre otros.

Su última competencia fue el día 5 de abril del presente año en el Godolphin Mile Sponsored By EMAAR (Gr2) disputado en el Meydan Racecourse en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, la cual se conformó con llegar de 13er puesto.

Desde este momento Little Vic será el compañero de cuadra de Gran Yaco, que es otro ejemplar norteamericano que estrenó su campaña en la arena caraqueña, el pasado 26 de octubre con el Clásico Internacional Simón Bolívar (GI), al lograr un segundo lugar a pescuezo de Astuto y este pasado domingo 23 de noviembre también llegó de segundo a cabeza del ganador Li Tre Fratelli en el Clásico Burlesco (GII).