Bienvenidos: Ocho nuevos ejemplares importados llegaron este domingo a La Rinconada

La hípica venezolana continúa recibiendo ejemplares importados para competir en el hipódromo La Rinconada. Este ingreso constante busca elevar el nivel de las carreras y ofrecer un espectáculo más competitivo a los aficionados.

La importación de estos purasangres forma parte de una estrategia para fortalecer el deporte hípico nacional, para atraer a nuevos inversionistas y mejorar la calidad del espectáculo.

La Rinconada: Llegada nuevos ejemplares importados

A través de un post publicado por su cuenta de red social X, Javier Farache informó que un total de ocho purasangres foráneos llegaron este domingo 14 de septiembre para iniciar campaña pistera en el principal óvalo venezolano.

Asimismo, Farache señaló que entre el lote de estos ejemplares se encuentra: Preposition, un hijo de Tapit y El Gran Yaco, un pupilo del entrenador criollo Juan Carlos Ávila.

Cabe recordar que el pasado de 18 julio del presente año se publicó una nota sobre la primicia ofrecida por el propio trainer Ávila para este medio digital, acerca de la confirmación que El Gran Yago vendrá al país, para competir en la selectiva más importante del calendario hípico a disputarse el día domingo 26 de octubre en la pista caraqueña.

A su vez, El Gran Yaco llegó a la cuadra donde se encuentra el entrenador Carlos Luis Uzcátegui, quien se encargará de preparación hasta que llegue el trainer Ávila.

Sobre el resto de equinos extranjeros se dará a conocer quiénes serán los entrenadores encargados para el entrenamiento y el debut prometedor en la arena de Coche.