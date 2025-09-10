Carlos Luis Uzcátegui con grandes expectativas para la jornada selectiva de La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Luis Uzcátegui, el flamante ganador del segundo meeting en el renglón de entrenadores, tiene listos a cinco ejemplares para la próxima jornada del domingo 14 de septiembre en La Rinconada.

Tras dar instrucciones a su equipo de trabajo y a los jinetes, el trainer se tomó unos minutos para hablar con el equipo de Meridiano Web. Con su característico optimismo, Uzcátegui detalló las condiciones y opciones de cada uno de sus purasangres, donde espera que la jornada sea una confirmación del buen momento que atraviesa su establo.

“Buenos días saludos a toda la afición hípica y pueblo venezolano, agradecido por la invitación a su programa”

¿Qué puedes contarnos sobre las opciones de Bombazo y Tapit's Tale en la cuarta competencia?

-El primero de ellos se mantiene bien a base de galopes y el importado ajustó extraordinariamente bien la mañana de este miércoles 10 de septiembre de segunda vuelta espectacular.

Luego para el Clásico Gelinotte (GII) una de las consentidas, la veloz Fleet Street (Usa).

-Sí, una de mis mejores yeguas de la cuadra. Hemos ido solventando los detalles en el aparato, hoy la llevamos y lo hizo extraordinario.

Para el Clásico Millard Ziadie (GII) otro gran corredor como lo es Rockville nuevamente con Jhonathan Aray.

-Él se mantiene en el tope, y a pesar de que la carrera es pareja no lo dejen fuera de sus combinaciones porque esperamos que este decidiendo.

A la altura de la tercera válida su última presentada que lleva por nombre Aslaug con la monta de Aldry Siso.

-Lastimosamente por el puesto uno y ella no es la mejor partidora lo que me hace pensar que va quedar un poco arropada por las demás corredoras. Sin embargo, muy pendientes porque ella viene mucho mejor para esta carrera.