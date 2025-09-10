Hipismo

Tres ejemplares tienen el experimentado jinete en la reunión 35 de carreras

Por Gustavo Mosqueda
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 12:40 pm
Información de primera mano: Johan Aranguren tiene una yegua fija para ganar en La Rinconada (+Video)
Foto: David Urdaneta
En La Rinconada, Johan Aranguren, uno de los jinetes más experimentados y destacados del óvalo, continúa activo. Semana a semana, el látigo muestra su disposición ante las cámaras de Meridiano Web la mañana de este miércoles 10 de septiembre, con el propósito de orientar a la fanaticada hípica que sigue de cerca sus montas.

La Rinconada: Fija Jinete Entrevista Reunión 35

Esto apenas comienza los últimos cuatro meses estarán llenos de mucha adrenalina y el calendario hípico con venideras pruebas selectivas que son de mucho interés para los amantes del turf.

“Buenos días a la fanaticada hípica”

Sin dar ventajas Johan tu primer compromiso en la misma primera carrera de la tarde sobre el lomo del castaño My Feeling Mate.

-Este caballo lo conozco bastante bien, su condición es optima y de verdad que él nuestro esta de turno para ganar.

Luego en el clásico Millard Ziadie (GII) tienes el compromiso con el veloz Rey Joaquín.

-Estoy agradecido con su entrenador por la oportunidad, para esta ocasión se encuentra bastante bien y esperamos que en este clásico realice una excelente carrera.

Johan Aranguren: Yegua Fija Carreras Datos Hípicos 

 Tu último compromiso es con la yegua importada Carolina D’Oro que reaparece luego de 70 días sin correr y en nueva cuadra.  

-Agradecido con su propietario Evelio Vásquez al igual que con su entrenador Freddy Petit. La yegua anda espectacular para la carrera y me gusta con características de fija.

                                         

Invito a toda esa fanaticada hípica a que sellen su juego de 5y6 y asista a las instalaciones de La Rinconada.

