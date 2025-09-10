Pronóstico hípico: Oliver Medina y sus dos yeguas que son las favoritas para el 5y6 de este domingo

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 10 de septiembre el aprendiz Oliver Medina estuvo presente en la jornada de traqueos y aprovechó su tiempo para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de las condiciones físico-atlética de sus cinco montas para la reunión 35 a realizarse el día domingo 14 de septiembre.

Entrevista en vivo: Oliver Medina montas R34 La Rinconada

Oliver muchas gracias por conceder la entrevista. Arrancaste muy bien en este inicio del tercer meeting con la victoria de Rafiki en la quinta válida del 5y6 Nacional ¿Cómo te sientes?

-Gracias por la entrevista y estamos aquí. Gracias a Dios comenzamos este tercer meeting con el pie derecho y conseguimos la victoria con el caballo Rafiki, como se lo mencioné en la pasada entrevista.

Tendrás cinco importantes compromisos de monta para la reunión número 35. Comienza en la tercera carrera con la yegua Srta Emiliana presentada por Rohendy Gámez ¿Coméntanos acerca de esta yegua?

-Una yegua que se ha visto bastante bien en la pista, se viene excelente para esta carrera. Hoy la llevé fuera del aparato y de verdad que estuvo excelente. Esperamos tener una buena competencia.

En la cuarta competencia montarás al importado Tapit’s Tale (USA) que tiene dos victorias invictas ¿Cómo estuvo su preparación?

-Un caballo que lo viene haciendo bien. Como ustedes saben vamos a hacer una excelente carrera y Tapit’s Tale estará decidiendo.

Carreras en el 5y6: La Rinconada

Llega el momento más importante que es el 5y6 y en esta ocasión conducirás a la yegua Mostaza en la primera válida, presentada por Henry Trujillo.

-Una yegua que viene haciéndolo muy bien en la pista. Siempre estamos presente entre los cinco primeros y ganamos una carrera con ella. Con el favor de Dios estaremos haciendo una buena carrera.

Para la segunda válida tienes el compromiso de conducir a la cincoañera Money Wise que la conoces a la perfección

-Yegua que la vengo de correr. Está bastante excelente en pista y con el favor de Dios estaremos haciendo una buena carrera con esta yegua y estaremos decidiendo.

Para finalizar tus compromisos tendrás la monta por primera vez de la yegua Lady Sophia en la cuarta válida entrenada por Jefferson Rivas y reaparece luego de 175 días sin correr.

-Una yegua que no he tenido la oportunidad de trabajarla porque es bastante fuerte para trabajarla un jockey. La trabaja su traqueador Víctor Estrella. La yegua está como se dice en el aire y esperamos hacer una buena carrera con ella. De repente llegamos de primero.