5y6 Nacional con récord en monto sellado por vigésima primera semana consecutiva

La tarde de este domingo 07 de septiembre el hipódromo La Rinconada se desarrolla la reunión número 34 de la temporada con la programación de 12 carreras sin la inclusión de eventos selectivos y el inicio del tercer meeting de la presente temporada.

5y6 Nacional: Monto Récord La Rinconada

La primera carrera de las no válidas en distancia de 1.100 metros la potra dosañera debutante Flor de Caña (número 1) fue la ganadora, la cual, agenció 68 segundos exactos y deja en taquilla dividendo de Bs 129,68.

Luego en la segunda prueba para el mismo recorrido de 1.100, el triunfo fue para la yegua La Barbie (número 1) por vía reglamentaria y así le adjudicó el primer triunfo para la entrenadora Albany González, bajo la conducción del jinete Robert Capriles y su dividendo fue de Bs 113,94 a ganador.

En la tercera de las no válidas en recorrido de 1.400 metros, se lo llevó Navegante (número 8), montado por Winder Véliz y presentado por José Sánchez para los colores del Stud Aptitud, por lo que abonó un dividendo de Bs. 102,71.

La cuarta de la tarde de carreras se la llevó por el potro dosañero, Pontevecchio, (número 2) para el recorrido de 1.100 metros, conducido por José Gilberto Hernández y preparado por el joven Germán Rojas Jr., quien logró su primera victoria como entrenador. Generó un pago de Bs. 939,91 a ganador.

La quinta de la tarde de la no válida se la llevó el castaño Doble Ataque (número 2) con la monta del jockey aprendiz Winder Véliz. El dividendo fue de Bs. 159,17.

Para cerrar el ciclo de las no válidas, fue una victoria para Gran Alabama (número 1) lo que viene hacer el inicio de la jugada del Loto Hípico. Contó con entrenamiento de Carlos Radelli, al mismo tiempo pagó un dividendo de Bs. 98,57 a ganador.

Mientras que en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional, la victoria le correspondió a la yegua Petareña (número 13) preparada por Jefferson David Rivas en yunta con el aprendiz Winder Véliz. Marcó 74.2 en 1.200 metros, con un dividendo de Bs 147,69 a ganador y Bs 94,22 el place.

Dividendos: 5y6 nacional Reunión 34 Pagos

El monto recaudado del sellado para el 5y6 en la reunión 34 fue de Bs. 135.912.100,00, una cifra récord por vigésima primera semana consecutiva, de los cuales, Bs. 73.392.534,00 se repartirán entre los ganadores con los seis ejemplares de la fama, mientras para los ganadores con cinco, se repartirá Bs. 19.027.694,00.