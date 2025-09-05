José Sánchez espera decidir con este ejemplar en el arranque del tercer meeting en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El tercer meeting de reuniones hípicas dará inicio este domingo. Jinetes y entrenadores ajustan los últimos detalles en la sesión matutina de ejercicios, con el objetivo de arrancar con éxito el último cuatrimestre del año. Esta es la 34ª reunión de carreras y la expectación es alta.

Entrevista: José Sánchez Tercer Meeting La Rinconada

El entrenador José Sánchez, una de las jóvenes promesas de este deporte, busca consolidarse. Tras cerrar la jornada anterior con dos victorias, Sánchez se ha ganado un lugar en un ambiente altamente competitivo. Su éxito se debe a la experiencia, responsabilidad y compromiso que demuestra con cada uno de los caballos bajo su cuidado.

En una entrevista exclusiva con el equipo de Meridiano Web, el preparador hizo una pausa en sus actividades para comentar el estado y las posibilidades de los tres ejemplares que presentará en esta reunión 34.

Primer compromiso trainer con el ejemplar Navegante que ya te dio una foto y que para esta ocasión le colocas el implemento gríngola.

-Este caballo anda en muy buenas condiciones y así lo demuestra en sus ejercicios, para esta ocasión buscamos el descargo del aprendiz Winder Véliz. Efectivamente para esta carrera le colocamos una gríngola con la finalidad de corregir ciertos extraños que hacía en carrera.

Durante los ejercicios previos se ha visto bien con el implemento, su condición es buena y esperamos que decida la carrera.

Luego en la sexta carrera de la tarde en carrera muy pareja inscribió al castaño Miketyson.

-Este caballo anda muy bien, favorecido con un descargo de cuatro kilos y realmente esperamos que mejore bastante.

Por último, en la carrera de los acumulados tiene el compromiso con la guerrera Sicarigua y la monta de Kervin Briceño.

-A pesar de que corre seguido, ella se mantiene en condiciones sus ejercicios así lo demuestra y considero que debe mejorar más de la cuenta. No olviden de sellar su 5y6 que esta abonando muy buenos dividendos.