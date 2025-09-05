Atención: Conoce los nuevos montos en la premiación del hipódromo La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En la reunión sostenida este miércoles 03 de septiembre entre representantes de los gremios (La Unión de Criadores de Caballos Purasangre de Carreras (Unicria) y Fundación de Propietarios) con el Superintendente Nacional de Actividades Hípicas Antonio Álvarez, se acordó un aumento en el pote de premios que comenzará a circular partir del próximo domingo 14 de septiembre.

Aumento: Potes de premios temporada 2025 La Rinconada

A través de la cuenta X del periodista Antonio José Medina se dio a conocer este jueves 04 de septiembre, los nuevos montos de las premiaciones en lo que respecta a los Clásicos Grado 1 será de $150.000, en los Clásicos Grado 2 se repartirán $125.000 y los Clásicos Grado 3 serán de $100.000, mientras que las Copas se repartirán $60.000.

Con respecto a la programación ordinal tendrá un aumento del 30%, de la siguiente manera: Desde $19.500 para los lotes de perdedores de 5 y más años hasta $39.000 para todas las carreras de potros(as) de 2 años de edad.

Por último, las Condicionales Especiales tendrán un premio de $32.500.

Este aumento se puede ver en todas las pruebas que son parte de la programación lo que significa un gran respaldo por parte de las autoridades hípicas a todos esos propietarios, entrenadores y jinetes que son parte fundamental para continuar con el desarrollo de la hípica.