Nueva variante de influenza H3N2 K levanta alerta en varios países ¿Cuáles son los síntomas?

Suscríbete a nuestros canales

La variante del virus de la influenza H3N2 K durante el mes de diciembre comenzó a generar preocupación a nivel mundial debido a su rápida propagación y el aumento de hospitalizaciones en diversos países. Este fenómeno subraya la constante amenaza que representan las cepas de influenza estacional, especialmente aquellas que demuestran una mayor capacidad de transmisión y severidad en la sintomatología.

¿Qué es la influenza H3N2?

La gripe H3N2 es una de las variantes más agresivas del virus de la influenza tipo A. De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NIH), esta cepa ha sido responsable de una de las tres principales pandemias de influenza registradas en el último siglo.

Países en alerta sanitario

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Canadá mantienen una alerta epidemiológica ante la expansión de la influenza H3N2 subclado K, una variante del virus que ha mostrado mayor capacidad de transmisión y una respuesta reducida a la vacuna estacional.

De acuerdo con el reporte más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 15 de noviembre se han contabilizado en Estados Unidos al menos 650 mil casos, 7 mil 400 hospitalizaciones y 300 muertes asociadas a la gripe en la actual temporada.

Datos del Organismo Mundial de Salud (OMS) indican que la actividad viral del subclado K llegaron "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", es decir, el inicio del invierno europeo. Países como Reino Unido, Alemania, España o Italia, presentaron un alza en el número de casos de gripe y esto es en parte por la variante.

Síntomas clave a vigilar

Los síntomas asociados a la infección por H3N2 son consistentes con la influenza estacional típica, pero su aparición puede ser abrupta e intensa. Las autoridades sanitarias y los expertos médicos hacen hincapié en la importancia de reconocer rápidamente estas señales para buscar atención oportuna:

Fiebre alta: A menudo es uno de los primeros y más notables indicadores.

Tos seca y persistente: Un síntoma respiratorio común.

Dolor de garganta: Malestar o irritación en la faringe.

Dolores musculares y corporales intensos (mialgia): El cuerpo se siente dolorido y exhausto.

Dolor de cabeza: Frecuentemente descrito como severo.

Fatiga extrema: Cansancio que supera al habitual.

Congestión o secreción nasal: Síntomas nasales comunes.

Riesgos y medidas preventivas

El aumento en la cifra de hospitalizaciones refleja la potencial gravedad de la variante. Los especialistas insisten en la vacunación anual como la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de infección grave, así como en mantener medidas de higiene básicas, como el lavado de manos, para limitar su diseminación.

Si bien la mayoría de las personas se recuperan sin complicaciones graves, la H3N2 representa un riesgo mayor para grupos vulnerables, incluyendo: