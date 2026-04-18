Cinco ejercicios caseros para mejorar la circulación de las piernas

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Las várices que también son llamadas venas varicosas, son venas que se hinchan y se retuercen, estas se encuentran justo debajo de la piel y se producen habitualmente en las piernas, pero también pueden producirse en otras partes del cuerpo. Las hemorroides, son un buen ejemplo, de un tipo de várices que se producen en el recto.

La receta de los ejercicios como primer diagnóstico

Los médicos en las últimas dos décadas han incentivado a sus pacientes a incluir actividades deportivas en la rutina diaria, lo cual ayuda a mantener el cuerpo activo y prevenir algunas afecciones como la mala circulación de la sangre en las piernas, los pies, así como la presión arterial. Algunas de estas actividades se pueden realizar en casa y sin la necesidad de usar instrumentos:

1. Pararse de puntillas

Los especialistas recomiendan hacer este ejercicio colocándose de pie y poniéndose en puntillas 10 veces seguidas sin caminar, con ello logramos estimular la contracción de los gemelos, que al mismo tiempo comprimen las venas, facilitando el retorno venoso. Esto se denomina bomba muscular y su activación influye de manera significativa en la circulación de las piernas.

2. Pedaleo desde el piso

Esta actividad implica acostarse en el suelo, extender los brazos a lo largo del cuerpo, levantar las piernas y simular que se está pedaleando en una bicicleta con movimientos controlados y suaves, ya que de forma brusca pueden generar alguna lesión. Se recomienda hacer series de 10 o 15 repeticiones para mejorar la circulación.

3. Levantar las piernas

Mientras se está sentado, se recomienda elevar las piernas sobre un escalón de al menos 20 centímetros y realizar movimientos circulares con los tobillos o de flexión y extensión durante 5 o 10 minutos.

4. Masajear las piernas

Aunque masajear las piernas no es un ejercicio físico como tal, los movimientos que se ejecutan con las manos de manera suave alrededor de las piernas alivian síntomas como la pesadez en las extremidades. Para ello puede aplicar un gel frío que le dará una mayor sensación de alivio.

5. Mojar los pies en agua fría

Si te cuesta hacer los ejercicios por el cansancio generado por el día de trabajo, durante la ducha puedes meter los pies en agua fría hasta el nivel de las rodillas, subiéndolas y bajándolas por al menos tres minutos.