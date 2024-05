Estos son los mejores ejercicios para cada tipo de cuerpo ¿Cuál es el tuyo?

Conocer tu tipo de cuerpo es fundamental para optimizar tus entrenamientos y alcanzar tus objetivos de manera eficiente y segura. Cada cuerpo tiene características y necesidades únicas que requieren rutinas personalizadas para maximizar los resultados. No existe un programa de dieta y ejercicio que sirva para todos, dice el famoso entrenador Phil Catudal, autor de Just Your Type.

Nuestra fisiología única nos hace más o menos receptivos a las distintas dietas. Asimismo, nuestra compatibilidad con los distintos tipos de ejercicio también difiere. Tu entrenamiento podría ser el protocolo ideal, pero para el cuerpo de otra persona y no para el tuyo, dice Catudal.

El mejor entrenamiento para tu tipo de cuerpo es el más fácil de realizar. Piensa en un entrenamiento más inteligente, no más duro. La clave está en trabajar con tu cuerpo, no contra él. Para ello, es crucial conocer que tipo de cuerpo tienes y así maximizar los resultados a final de mes.

Tipos de cuerpos

En la década de 1940 el psicólogo estadounidense William Sheldon desarrolló la taxonomía del somatotipo: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Aunque estos tipos de cuerpo son distintos y hereditarios, la mayoría somos una mezcla, o híbrido, de dos tipos diferentes.

Ectomorfo

Predominan las longitudes. Son huesos largos, con músculos poco desarrollados. Generalmente sin curvas y poca grasa.

Mesomorfo

Tiene una estructura ósea grande, músculos grandes y un físico atlético. Son fuertes por naturaleza y tienen un peso más o menos ideal. Son capaces de crear masa muscular fácilmente y queman grasa con mucha más facilidad.

Endomorfo

Son los cuerpos ''grandes'' de las curvilíneas, pero también las que acumulan grasa en espalda y vientre con piernas delgadas. Suelen ser más bajas que las ectomorfas, bastante más corpulentas y ganan peso con más facilidad.

Tipos de ejercicios para cada tipo de cuerpo

Ectomorfo

Enfócate en ejercicios compuestos

Entrena con pesas

Realiza ejercicios de alta intensidad

Evita el cardio excesivo

Endomorfo

Prioriza el entrenamiento de fuerza

Ejercicios cardiovasculares de alta intensidad

Controla la ingesta de calorías

Evita el cardio de baja intensidad

Mesomorfo

Enfócate en la definición muscular

Combina fuerza y resistencia

Incorpora ejercicios cardiovasculares

Igualmente, es importante contactar con un entrenador personal o un fisioterapeuta para crear una rutina de ejercicios personalizada. Con el conocimiento adecuado, puedes encontrar la rutina de ejercicios perfecta para tu tipo de cuerpo.