Hipismo

Esto ocurrirá el sábado en el hipódromo de Woodbine

Por Darwin Dumont
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 04:29 pm
¡Imperdible! Profundizaremos en este histórico compromiso de padre e hijo en esta carrera
Woodbine
Este fin de semana el hipódromo de Canadá se vestirá de gala con la disputa del primer paso de la triplecorona canadiense. Un total de 13 juveniles de tres años entre ellos la favorita No Time, ganadora de la Woodbine Oaks, enfrentará a los machos más clasificado en Canadá, en la edición 166 del The King's Plate, la carrera de caballos pura sangre más prestigiosa de Canadá. En esta competición se hará historia cuando David Morán y Pietro Morán se conviertan en los primeros jinetes padre e hijo en competir entre sí.

David Morán y Pietro Morán, padre e hijo harán historia

Pietro y David saldrán uno al lado del otro en la puerta de salida de King's Plate. Pietro montará a Mansetti, entrenado por Kevin Attard, desde la posición 1, y David partirá desde la posición 2 con William T, entrenado por Don MacRae.

En entrevista realizada por el portal HRN., “Competir en The King's Plate es importante para todo jockey”, dijo David. “Estar aquí junto a mi hijo, ambos con la misma ambición de ganar el Plate, es una sensación muy especial”.

Para Pietro, competir contra su padre en la carrera más importante del país es al mismo tiempo un desafío y un honor.

Crecí viéndolo correr y aprendiendo de él”, dijo. “Ahora podemos compartir este momento juntos en el escenario más importante del deporte. Es surrealista”.

Este hito pone de relieve las profundas tradiciones familiares y los lazos generacionales que recorren la industria de las carreras de caballos, donde el conocimiento, la habilidad y la pasión a menudo se transmiten de padres a hijos.

La Familia Moran es de descendencia irlandesa

David Moran es de Templemore, Irlanda, y comenzó su carrera en las carreras en 1999. Visitó Woodbine varias veces en 2009 y 2019 antes de mudarse a Canadá a tiempo completo en 2011, donde se convirtió inmediatamente en un jinete destacado en el hipódromo de Toronto. David Moran ganó el Woodbine Oaks de 2010 y ha ganado 14 carreras de grado hasta la fecha. David Moran es padre de ocho hijos, cuatro niños y cuatro niñas.

Pietro Moran, de 20 años, es el segundo mayor de los ocho hijos de Moran. Siguiendo los pasos de su padre, Pietro Moran comenzó su carrera deportiva a los 18 años en 2023, ganando cuatro de 20 carreras. Posteriormente, tuvo una sólida temporada en 2024, ganando 62 carreras y siendo nominado al Premio Soberano como el mejor jinete aprendiz de Canadá.

La temporada 2024 de Pietro Moran se vio interrumpida por una lesión deportiva en septiembre, pero ha regresado con más fuerza y actualmente lidera a todos los jinetes en victorias para 2025 con 66. Estos serán los 13 participantes de la edición 166 del King's Plate Stakes, a correrse en 2.000 metros y la partida será a las 5:54 p.m, hora criolla.

 

No.

Horse

Trainer / Jockey

Última carrra

1

Mansetti

Kevin Attard
Pietro Moran

1st, 2025 Marine G3
2025 King's Plate LS

2

William T

Donald C. MacRae
David Moran

1st, WO MSW (07/13/2025-R5)
2025 King's Plate LS

3

Notorious Gangster
 

Josie Carroll
Fraser Aebly

2nd, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

4

Scorching

John Charalambous
Jose Lezcano

3rd, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

5

Mythical Man

Danny Gargan
Sofia Vives

7th, 2025 Manila Stakes G3
2025 King's Plate LS

6

Faber

Kevin Attard
Pietro Moran

4th, WO AOC (07/13/2025-R9)
2025 King's Plate LS

7

Runaway Again

Sid C. Attard
Javier J. Castellano

1st, WO MSW (07/13/2025-R2)
2025 King's Plate LS

8

Dewolf

Kevin Attard
Flavien Prat

6th, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

9

Watsonville Red

Michael P. De Paulo
Leo Salles

4th, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

10

No Time

Mark E. Casse
John R. Velazquez

1st, Woodbine Oaks Presented by Stella Artois
2025 King's Plate LS

11

Tom's Magic

Michael Stidham
Rafael Manuel Hernandez

1st, Tale of the Cat S.
2025 King's Plate LS

12

Sedburys Ghost

Barbara J. Minshall
Ryan Munger

1st, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

13

Ashley's Archer

Mark E. Casse
Sahin Civaci

2nd, WO AOC (07/13/2025-R9)
2025 King's Plate LS

 

Hipismo