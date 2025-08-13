Este sábado se corre la primera gema de la triplecorona canadiense

Suscríbete a nuestros canales

Existen dos competencias anuales que emocionan enormemente al jugador ideal, y ambas representan la primera joya de la serie Triple Corona en los países del norte. Por supuesto, el Derby de Kentucky es el anhelo de cualquier aficionado a las carreras de caballos, con un máximo de 20 caballos y las bolsas de apuestas más grandes del hemisferio occidental. Y la otra es el King's Plate, que festeja su edición 166 en Woodbine el sábado, con la participación de 13 juveniles registrados para la competencia a correr en 2.000 metros, sobre pista sintética.

El King’s Plate primera joya triplecorona de Canadá

King's Plate Stakes, primera joya de la triple corona de Canadá tiene como protagonista No Time, ganadora del Woodbine Oaks, el pasado 20 de julio, en distancia de 1.800 metros, tras dejar una ventaja de tres largos y medio, con la monta de John Velázquez, quien regresa para este compromiso. Esta potra hija de Not This Time, correrá para los colores famosos de Gary Barber, bajo el entrenamiento de Mark Casse.

Estos serán los 13 participantes de la edición 166 del King's Plate Stakes, a correrse en 2.000 metros y la partida será a las 5:54 p.m, hora criolla.