Este sábado se corre la primera gema de la triplecorona canadiense

Un total de trece juveniles de tres años se verán las caras

Por Darwin Dumont
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 12:17 pm
Existen dos competencias anuales que emocionan enormemente al jugador ideal, y ambas representan la primera joya de la serie Triple Corona en los países del norte. Por supuesto, el Derby de Kentucky es el anhelo de cualquier aficionado a las carreras de caballos, con un máximo de 20 caballos y las bolsas de apuestas más grandes del hemisferio occidental. Y la otra es el King's Plate, que festeja su edición 166 en Woodbine el sábado, con la participación de 13 juveniles registrados para la competencia a correr en 2.000 metros, sobre pista sintética.

El King’s Plate primera joya triplecorona de Canadá

King's Plate Stakes, primera joya de la triple corona de Canadá tiene como protagonista No Time, ganadora del Woodbine Oaks, el pasado 20 de julio, en distancia de 1.800 metros, tras dejar una ventaja de tres largos y medio, con la monta de John Velázquez, quien regresa para este compromiso. Esta potra hija de Not This Time, correrá para los colores famosos de Gary Barber, bajo el entrenamiento de Mark Casse.

Estos serán los 13 participantes de la edición 166 del King's Plate Stakes, a correrse en 2.000 metros y la partida será a las 5:54 p.m, hora criolla.

 

No.

Horse

Trainer / Jockey

Última carrra

1

Mansetti

Kevin Attard
Pietro Moran

1st, 2025 Marine G3
2025 King's Plate LS

2

William T

Donald C. MacRae
David Moran

1st, WO MSW (07/13/2025-R5)
2025 King's Plate LS

3

Notorious Gangster
 

Josie Carroll
Fraser Aebly

2nd, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

4

Scorching

John Charalambous
Jose Lezcano

3rd, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

5

Mythical Man

Danny Gargan
Sofia Vives

7th, 2025 Manila Stakes G3
2025 King's Plate LS

6

Faber

Kevin Attard
Pietro Moran

4th, WO AOC (07/13/2025-R9)
2025 King's Plate LS

7

Runaway Again

Sid C. Attard
Javier J. Castellano

1st, WO MSW (07/13/2025-R2)
2025 King's Plate LS

8

Dewolf

Kevin Attard
Flavien Prat

6th, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

9

Watsonville Red

Michael P. De Paulo
Leo Salles

4th, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

10

No Time

Mark E. Casse
John R. Velazquez

1st, Woodbine Oaks Presented by Stella Artois
2025 King's Plate LS

11

Tom's Magic

Michael Stidham
Rafael Manuel Hernandez

1st, Tale of the Cat S.
2025 King's Plate LS

12

Sedburys Ghost

Barbara J. Minshall
Ryan Munger

1st, Plate Trial S.
2025 King's Plate LS

13

Ashley's Archer

Mark E. Casse
Sahin Civaci

2nd, WO AOC (07/13/2025-R9)
2025 King's Plate LS

 

