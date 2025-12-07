MLB: Los Yankees podrían quedar 'golpeados' en el inminente Draft de Regla 5

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York podrían sufrir pérdidas significativas en su sistema de granjas durante el próximo Draft de Regla 5 , el cual está programado para llevarse a cabo el 10 de diciembre. El conjunto de la Gran Manzana se enfrenta al riesgo de ver cómo otros equipos seleccionan a varios de sus prospectos más prometedores que no fueron protegidos en el roster de 40 hombres.

Los prospectos en la mira de otros equipos

Según un reciente artículo de predicción publicado por Joe Trezza de MLB.com, tres lanzadores de los Yankees son los candidatos más probables a ser seleccionados en la fase principal del draft:

Brock Selvidge: Lanzador zurdo de 23 años. Ocupa el puesto número 10 en la lista de los mejores prospectos de la organización.

Brendan Beck: Lanzador derecho de 27 años. Ocupa el puesto número 11 entre los principales talentos del club.

Harrison Cohen: Relevista derecho de 26 años. Ocupa el puesto número 30 en el ranking de prospectos.

Cohen, en particular, ha llamado la atención. Trezza lo destacó en una lista reciente de candidatos a la Regla 5 de MLB, enfatizando sus "temporadas consecutivas con efectividad inferior a 2", lo que lo convierte en un objetivo atractivo para equipos que buscan profundidad en el bullpen.

A pesar de que el sistema de ligas menores de los Yankees no es su punto más fuerte (ubicado en el puesto 25 de 30 según el ranking de Bleacher Report de septiembre), su reciente talento en el pitcheo ha brillado. Jugadores como Cam Schlittler causaron sensación en las Grandes Ligas esta temporada, lo que aumenta la preocupación de que los Yankees puedan perder a algunos de sus mejores brazos esta semana.

Los prospectos que quedaron protegidos

En la fecha límite del roster de 40 hombres del mes pasado, la gerencia de los Yankees tomó medidas para proteger a sus activos más valiosos. Los siguientes prospectos fueron promovidos al roster de MLB para quedar automáticamente a salvo del Draft de Regla 5:

Spencer Jones: Jardinero, 24 años.

Elmer Rodríguez: pitcher derecho, 22 años.

Chase Hampton: pitcher derecho, 24 años.

El jardinero Jones es una pieza clave en la organización. Podría ser ascendido a las Grandes Ligas esta misma temporada, dependiendo de su rendimiento en la primavera y de los movimientos en la agencia libre del equipo. Si los Yankees no logran fichar a los dos jardineros que buscan, Jones podría tener una oportunidad en los jardines de MLB el próximo año, aunque la gerencia prefiere que siga desarrollándose en Ligas Menores por ahora.

El contexto histórico de la regla 5 para los Yankees

Joe Trezza también explicó que, aunque el Draft de Regla 5 siempre es impredecible, se espera que la edición de este año sea especialmente "activa". Esta proyección se basa en que, el año pasado, los equipos hicieron un total de 83 selecciones, la mayor cantidad en 20 años (desde 2004).

Irónicamente, los Yankees rara vez aprovechan la fecha límite para seleccionar a jugadores de otros equipos, y han pasado más de 50 años desde que lograron retener a un jugador seleccionado por ellos en la Regla 5 durante una temporada completa (Billy Parker, 1973).

No obstante, el riesgo de pérdida es real. En la fase de Ligas Menores del Draft de Regla 5 de 2024, los Yankees perdieron cinco jugadores, y existe la posibilidad de que esta cifra aumente en la próxima edición.

Los Yankees llegarán a las reuniones de la MLB, programadas para iniciar el 7 de diciembre, con la urgencia de reforzar su pitcheo y sus jardines. Con suerte, no perderán demasiadas piezas de su futuro al final de una semana clave para el mercado.