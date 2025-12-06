MLB: A un año de su muerte, el gobierno de EEUU desclasifica archivos del caso Pete Rose

Suscríbete a nuestros canales

Tras el fallecimiento de Pete Rose el pasado 30 de septiembre de 2024 a la edad de 83 años, el gobierno de los Estados Unidos ha desclasificado y revelado documentos confidenciales que arrojan nueva luz sobre la investigación realizada en su contra a mediados de 1988 por apuestas.

La Investigación: El FBI Pide Detener la Pesquisa de la MLB

De acuerdo con la información revelada por ESPN, la Major League Baseball (MLB) tenía a Rose bajo la lupa desde mucho antes de que se anunciara públicamente la pesquisa a fondo, la cual culminó con su suspensión de por vida de las Grandes Ligas en 1989.

El dato más relevante de los documentos es la solicitud directa que hizo el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a la MLB para que suspendiera su propia investigación. La preocupación del FBI radicaba en que la pesquisa de la liga de béisbol pudiera "obstaculizar de alguna manera los esfuerzos" de las fuerzas del orden federales en su propio caso contra Rose.

Los archivos confirman que la MLB ya sospechaba en 1988, meses antes de que el público fuera notificado, que Rose estaba apostando a juegos de béisbol y que había contraído una abultada deuda que ascendía a cientos de miles de dólares.

Antecedentes que se remontan a los 70

La investigación de 1988 no fue la primera. Los documentos también recuerdan que, ya en la década de 1970, la MLB había investigado a Rose por sospechas de tener vínculos con casas de apuestas, según afirmaron los investigadores años después. Sin embargo, en aquel momento, esa investigación no condujo a ninguna acción o sanción en su contra.

La Publicación de Registros

Esta nueva información del FBI es parte de su segunda publicación de documentos sobre el cronograma de la decisión de la MLB de imponerle a Rose la suspensión de por vida por su actividad de apuestas.

El FBI, bajo su política de transparencia, suele publicar algunos registros que mantiene sobre individuos después de su fallecimiento, aunque a menudo estos presentan múltiples tachaduras. Este lote específico de documentos incluye 93 páginas eliminadas, aunque la mayoría de las que no se revelaron estaban etiquetadas como duplicadas.

El Perdón Póstumo de la MLB

La revelación de estos documentos llega meses después de que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, tomara una decisión histórica. En mayo de 2025, Manfred levantó la suspensión que pesaba sobre Rose, ocho meses después del fallecimiento del máximo bateador de todos los tiempos. Esta acción lo hizo elegible para ser considerado para su elección al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, un honor que le fue negado durante vida debido a su castigo.