Expareja de Yailin "La Más Viral" sentenciado a prisión por violar su libertad condicional

Una vez más el rapero estadounidense Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine, enfrenta problemas con la justicia. Y es que, el joven fue sentenciado el viernes 5 de diciembre a tres meses de prisión, por violar su libertad supervisada.

Los reportes de diversos medios afirman que el intérprete fue detenido por las autoridades tras presentar un conflicto de pandillas en la ciudad de Nuevo York.

Audiencia y sentencia

Tekashi, expareja de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, admitió toda la culpa durante la audiencia realizada en un tribunal federal de Manhattan, en especial de violar todos los términos de la libertad supervisada que se le había otorgado hace tiempo.

El rapero destacó que en muchos momentos él y su familia, se habían sentido perseguidos y acosados por haber facilitado información a la justicia sobre pandillas en Nueva York. Aseguró que la presión fue tanta, que unos hombres un día dejaron un ataúd con un animal muerto, en la salida de su residencia.

“Tres hombres armados y enmascarados apuntaron a mi madre con una pistola”, dijo al juez Paul Engelmayer.

La autoridad aseveró que la sentencia de tres meses más en prisión para Tekashi, se le dio por casos de violencia del pasado y uno que vivió hace meses, cuando las autoridades hallaron en su residencia de Miami, cocaína y éxtasis.

Además, de haber golpeado a un hombre que se burló de él en un centro comercial en agosto, conducta que el juez rechazó y cuestionó.

A su salida de los tribunales, comentó que aprovechará el tiempo en prisión para bajar de peso.

Historial de violencia

No es la primera ocasión que el joven de 29 años presenta una situación así, en el 2018 decidió junto a su equipo de abogados, declararse culpable de estar vinculado con pandillas neoyorquina, recibiendo dos años de cárcel.

La pena fue rebajada a libertad supervisada luego de que el hombre ayudara en diversos casos de crimen organizado contra pandilleros.