Yailin 'La Más Viral' sale del clóset: "Me gustan las mujeres" (+Video)

'La Chivirika' no titubeó al hablar sobre su gusto por las mujeres, un tema que ya había asomado hace unos meses

Por Bárbara Chirino
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 01:24 pm
Yailin ‘La Más Viral’ sale del clóset: “Me gustan las mujeres” (+Video)
Yailin 'La Más Viral' / Cortesía
Como es habitual, la dominicana Yailin ‘La Más Viral’, está en boca de todos por sus declaraciones polémicas, aunque en esta ocasión, no tiene relación con algunas de sus exparejas, sino con su vida sentimental.

La noche del 12 de agosto, la reggaetonera llegó al reality show “La Casa de Alofoke”, para visitar a su hermana Mami Kim y, aprovechar de felicitarla por su embarazo, luego de la pérdida que sufrió hace unos meses.

No obstante, el cariño que reflejaron las hermanas no fue lo más comentado, sino una confesión de ‘La Más Viral’ que causó revuelo en redes sociales.

Yailin y su atracción por las mujeres

La visita de la ex de Anuel AA fue prolongada, por lo que los participantes pudieron compartir y divertirse con ella. En este sentido, hubo muchas conversaciones al aire, pero, una de ellas provocó que, la artista soltara la lengua.

‘La Más Viral’ no tardó en confrontar a uno de los habitantes de la casa pidiéndole que le preguntara lo que quería saber sobre ella, a lo cual él le cuestionó: “¿A ti te gustan las mujeres?”.

“¡Claro que sí y los hombres también! ¿Y qué pasó?”, no tardó en responder Yailin. “Yo no oculto nada”, agregó la intérprete de “Silla”.

Finalmente, la cantante aseguró que, apoya a la comunidad LGBTIQ+ y lanzó un comentario al aire de forma jocosa: “Un saludo a la sociedad lesbiano/lesbiana”.

Su apoyo a la comunidad

No es la primera vez que la artista, cuyo nombre verdadero es Jorgina Guillermo, se refiere a la comunidad LGBTIQ+ y expresa su apoyo.

En entrevistas previas admitió que, es muy cercana al colectivo e incluso, hace unos meses vimos que en su perfil de Instagram, había agregado un arcoíris en señal de su respaldo.

“Apoyando al lesbianismo, a las personas lesbianas, bisexuales. Lo apoyamos”, expresó Guillermo en aquel momento. Asimismo, generó especulaciones sobre una posible relación con otra mujer, de la cual ya no se ha comentado más nada al respecto.

 

Miércoles 13 de Agosto de 2025
