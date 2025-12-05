MLB: Jhostynxon García al abordaje con Piratas de Pittsburgh

Suscríbete a nuestros canales

Este 4 de diciembre comenzaron calientes las tradicionales reuniones de invierno de la MLB; de altas temperaturas en lo que se refiere al ámbito de Venezuela, esto por el cambio en que fue involucrado Jhostynxon García.

De acuerdo a información que comenzó a difundirse en medios estadounidenses, la “Contraseña” junto al también prometedor lanzador Jesús Travieso, fueron negociados por los Medias Rojas de Boston hacia Piratas de Pittsburgh, que obtuvieron al pitcher abridor Johan Oviedo además de los jugadores de Ligas Menores Tyler Samaniego y Adonys Guzmán.

Jhostynxon García, talento cotizado

Como uno de los jóvenes más prometedores en las granjas patirrojas, García debutó en Grandes Ligas el pasado 22 de agosto, en duelo ante Yankees de Nueva York y en el Yankee Stadium.

Participó en 5 compromisos donde ligó de 7-1, doble, con 2 bases por bolas y 7 ponches, para línea ofensiva en .143 de average, .333 en porcentaje de embasado, .286 de slugging y .741 de OPS.

MLB - Reuniones Invernales - Piratas de Pittsburgh - Medias Rojas de Boston

Este año entre las categorías Doble A y Triple A, totalizó 116 imparables en 434 chances oficiales con el madero, que acompañó con 17 dobles, 4 triples, 21 cuadrangulares, 75 carreras remolcadas, 79 anotaciones, 7 bases robadas en 8 intentos, 5 pelotazos recibidos, 4 elevados de sacrificio, 45 boletos y 131 ponches. Todo se sintetizó en línea de:

.267 en promedio de bateo

.340 en porcentaje de embasado

.470 de slugging

.810 de OPS

El siguiente 11 de diciembre cumplirá 23 años de edad. En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), es ficha de los Navegantes del Magallanes.A través de su cuenta Instagram, Jhostynxon Alirio se refirió al movimiento que lo convirtió en nauta al 100%.