Renato Núñez aplicó poder para conseguir esta respetable cifra en la LVBP

El fabuloso inning de 6 carreras con el que Navegantes del Magallanes picó adelante ante Caribes de Anzoátegui, fue redondeado por el tablazo de cuatro esquinas y con la casa llena, que salió del madero cada vez más caliente de Renato Núñez.

Ante las serpentinas del abridor aborigen, Carlos Marcano, en cuenta de 0 bolas y 1 strike, el recio toletero mandó la esférica por encima del muro en el jardín central, así remolcó a Luis Sardiñas, Tucupita Marcano y Nelson Rada por lo que en el presente torneo de LVBP, arribó a 4 jonrones y 13 carreras remolcadas.

Renato Núñez, un buen impulsor

Asimismo, con ese último dígito de por vida en el circuito arribó a 203, diseminadas de este modo:

Con Tigres de Aragua

22 en la 2014/2015

35 durante el 2016/2017

7 para la 2017/2018

LVBP - Navegantes del Magallanes - Tigres de Aragua - Estadísticas

Como parte de los Navegantes

10 en la 2020/2021

26 en 2022/2023

27 en 2023/2024

63 para 2024/2025

Por otra parte, a pesar de no haber jugado en torneos consecutivos, entre jugadores activos se posiciona en la casilla número 12, por encima de Willians Astudillo con 198, David Rodríguez 196 y Luis Sardiñas 192. Delante suyo, Renato Rafael tiene a José Rondón con 209, Ramón Flores 213 y Hernán Pérez 219.