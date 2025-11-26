LVBP: Magallanes desató su ofensiva y desplumó al Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

La última vez que los Navegantes del Magallanes estuvieron cerca de marcar 10 carreras, fue el 20 de noviembre cuando prevalecieron 9x2 sobre Bravos de Margarita y solo dos veces han logrado anotar al menos 10, ambas a expensas de Leones del Caracas, 11x4 el 9 de este mes y 12x9 el 13 de noviembre.

Conocidos han sido los problemas ofensivos del conjunto azul, que en la jornada de este martes de nuevo hizo erupción para dar cuenta 12x7 de los Cardenales de Lara.

Abajo en el score, 6x5, Navegantes volteó con rally de 4 en la 6ta entrada; sencillos de Rougned Odor, Yasiel Puig y boleto de Tucupita Marcano llenó las bases, Renato Núñez se ponchó pero Luis Suisbel sonó hit que trajo 1 mientras en el interín, Núñez y el mánager Yadier Molina fueron expulsados por el árbitro Gabriel Alfonzo.

Pero se logró mantener el empuje, Carlos Rodríguez remolcó 2 con imparable y más adelante Suisbel anotó tras el disparo errático del tercera base Yonny Hernández.

Las del seguro llegaron en el 8vo; Marcano abrió con doble, llegó a la antesala luego del hit de José Gómez y Suisbel redondeó con cuadrangular, su 4to en el torneo.

El lauro fue para Saúl García (2 ganados, 0 perdidos, 4.34 en efectividad, 1.13 de whip) que trabajó 1.2 innings desde el 4to, solo incurrió en 1 boleto; salvó Felipe Vázquez (3 1.80/1.00) que relevó perfecto 1.1 tramos de 4 ponches. Perdió Robinson Hernández (2-2, 5.65/1.95), del todo inefectivo, 2 imparables, 3 carreras que fueron limpias, 1 boleto y sin retirar out alguno.

Para Magallanes, Eliézer Alfonzo terminó de 4-3, boleto, empujada más anotada; Andretty Cordero de 5-2, doble, remolcada, anotación y ponche. Ángel Reyes de 5-1 con su 7mo jonrón; Yasiel Puig de 4-2 y Luis Suisbel de 4-2, ese vuelacercas, 4 mandados al pentágono, 2 anotaciones.

Ahora con 13 ganados, 20 perdidos, los navieros se mantuvieron en el último puesto de la tabla de posiciones, ahora a 2 partidos de los Tiburones de La Guaira que cayeron ante Águilas del Zulia. Quedaron a 3 de los propios Cardenales así como de Leones y Bravos.