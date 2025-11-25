LVBP: Magallanes no pega una y pierde a este as de manera indefinida

Suscríbete a nuestros canales

Cuando crees que no te puede ir peor, lamentablemente ocurre un percance que prolonga el mal momento, tal cual le ocurre ahora mismo a los Navegantes del Magallanes, que marchan últimos en la tabla de posiciones de la LVBP, con marca de 12-20 a 7 juegos del primer lugar, así como a 3 de la siguiente casilla que ocupan Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

A parte de esto, el elenco de Yadier Molina debe sacar del róster activo a Junior Guerra, que comenzará un programa de rehabilitación y fortalecimiento luego de que el pasado viernes ante Bravos de Margarita, fuese diagnosticado con un desgarro tipo I en el aductor largo izquierdo.

LVBP - Navegantes del Magallanes - Temporada 2025/2026

En este sentido, se desconoce cuándo podría volver a la lomita para el presente certamen, que dependerá de la evolución que muestre durante el tratamiento.

Establecido como el as de la rotación magallanera desde el año pasado, el experimentado derecho experimentó algunas bajas esta temporada, razón por la que fue colocado en el cuerpo de relevistas. En 33.1 entradas dejó balance de 0-4, 9 partidos, 7 como iniciador, 28 ponches, 12 boletos, 47 imparables en contra, efectividad en 4.32 y whip de 1.77.

Junior Guerra, baja sensible

A través de su Departamento de Prensa, los navieros precisaron que junto a Junior, para esta semana de la nómina también quedaron fuera el pitcher derecho Leonardo Taveras y el cátcher Rusber Estrada, siendo sus puestos ocupados por Jefferson Medina, el lanzador derecho Jonny Cuevas y el máscara Bryant Betancourt.