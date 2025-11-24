LVBP: Cardenales ratificó su buen momento y prolongó la mala racha de Caribes

Suscríbete a nuestros canales

En un juego cerrado, Cardenales de Lara mostró una de las virtudes que definen a un buen equipo, revertió el marcador adverso en casa anteCaribes de Anzoátegui apelando al impulso de Yonny Hernández y Luisángel Acuña como principales protagonistas.

Fueron dos los rallys, ambos de 2 rayitas, con los que la visita dio forma y fondo a sus acciones; en el inicio del 6to Eduardo García se ponchó pero llegó a la base tras el envío desviado del lanzador Carlos Marcano, eventualmente anotó tras doble de Hernández, luego Yojhan Quevedo también pisó el plato por otro wild pitch, esa vez de Yorvin Pantoja.

Cardenales de Lara en buen momento

Con el marcador igualado a 3, la productividad se mantuvo en la 7ma con otro par de rayitas, remolcadas por triple de Luisángel Acuña.

La ventaja fue amenazada por los aborígenes en el 9no tramo, Leonel Valera se engomó por inusual elevado de sacrificio hacia la primera base por parte de Herlis Rodríguez, la anotación derivó del boleto que concedió Christian Cosby, el único parpadeo que tuvo pues no le dieron imparable, consiguió su primer rescate.

Luego del abridor Max Castillo, para la 7ma vino el abridor Édgar Navarro en quien se dirigió la victoria. Quedó con balance de 3-1. Perdió el también relevista Francis Peguero, en 0-2 luego de 3 hits, 2 carreras en contra y 1 boleto otorgado.

Caribes de Anzoátegui amenazó

Cardenales quedó con 3 triunfos al hilo y marca de 16-16, igualados en el 4to puesto de la LVBP con Bravos de Margarita que este domingo cedió en casa ante Águilas del Zulia. Pájaros rojos e insulares a 3 partidos precisamente de los rapaces.

Caribes completó su tercer revés consecutivo, ahora 16-15, de 3ros a 2.5 de Águilas.