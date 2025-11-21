LVBP: Andry Lara y Águilas del Zulia bajaron los humos a Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Cuando este miércoles Leones del Caracas concluyó ese peligroso bache de 6 caídas al hilo, de seguro su exigente afición esperó que se enarbolara una cadena de lauros que permitiese recuperar parte, o más, del camino retrocedido, sin embargo, Andry Lara como abridor de las Águilas del Zulia apuntaló una gran labor del pitcheo en general.

El joven derecho llegó con hinchado promedio de carreras limpias permitidas, 5.33, igual su whip, 1.62, y eso lució potencialmente peligroso ante una ofensiva como la de los melenudos, muy mal en sus juegos previos, pero aún una de las mejores en toda la LVBP.

Pero Lara con su mejor presentación del torneo, desconcertó a los capitalinos que solo le sonaron 3 imparables en 6.1 tramos de 1 sola carrera, que fue limpia, 1 boleto y 7 ponches.

