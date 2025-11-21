LVBP: Este es el novato más destacado del primer segmento de campeonato

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, indicamos que Jadher Areinamo es un legítimo aspirante al Premio Jugador Más Valioso en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), pero también lo es para el galardón Novato del Año. Los números del toletero de los Tiburones de La Guaira son escandalosos, desde un punto de vista positivo claro está.

Respecto a la primera mitad de la ronda eliminatoria, que el cardumen cumplió este miércoles, Areinamo exhibió línea ofensiva en .363 de average, .417 en porcentaje de embasado (PEB), .735 de slugging y 1.152 en OPS, siendo también líder del circuito en cuadrangulares con 10, remolcadas con 32, anotadas con 26 y bases totales 75.

Jadher Areinamo modo arrasador

Esos son argumentos de mucho peso y aún así, en el segundo segmento deberá ser consistente porque hay otros serios candidatos cuando menos, para ir por el más destacado de los bisoños.

Yilber Díaz, por ejemplo, cerrador de los Caribes de Anzoátegui y que se posicionó 2do el apartado de rescates con 5, a solo 1 de Silvino Bracho en Águilas del Zulia. Asimismo, el derecho dejó balance de 1 ganado y 0 perdidos, 1 carrera limpia en 9.1 entradas de 5 hits en contra, 1 jonrón, 4 boletos más 12 ponches. Eso significó:

0.96 de efectividad

0.96 en whip

4.8 hits en contra por cada 9 innings

0.9 vuelabardas

3.9 pasaportes

11.6 abanicados

LVBP - Novatos - Estadísticas - Números

Brainer Bonací de los Leones del Caracas también entró en esta competencia, gracias a su línea ofensiva de .333/.419/.640/1.059; con sus 6 tablazos de cuatro esquinas secunda a Jadher entre novatos y es 3ro de la LVBP junto a otros cinco bateadores. En su contra ha estado la defensiva, con .969 en porcentaje de fildeo.

Máximo Acosta, otro de Tiburones, sobresalió con .317/.385/.500/.885, más 5 para la calle, 4 dobles, 15 remolcadas y 18 anotaciones. Si al final es detenido por su organización MLB, Marlins de Miami, se esfumará su chance aunque podría tener un número interesante de votos.

Jean Pinto por su parte modo destacó como parte del bullpen de los Tigres de Aragua; 1-2, ERA de 2.86, whip en 1.23 y 15 ponches en 22 entradas para promedio de 6.1.