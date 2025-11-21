LVBP: ¿Cuál equipo puede definirse como el mejor defensivo en la primera mitad de campaña?

Suscríbete a nuestros canales

La defensa gana juegos, es algo que suele decirse acerca de la disciplina de los bates, guantes y pelotas; en el caso de los Tigres de Aragua, esa faceta ha sido fundamental en la mayor parte de lauros conseguidos, mismos que les mantuvieron varias fechas solos en el 1er lugar de la LVBP, posición que ahora disputan de manera intensa.

Los bengalíes en la primera parte de esta temporada 2025/2026, arrancaron con marca de 3 ganados 0 perdidos y más adelante llegaron a tener 10-3; muchas cosas salieron bien a nivel ofensivo, de pitcheo y aunque eventualmente cayeron en un bache, que les llevó a 16-12, han mantenido la vanguardia estadística en el aspecto defensivo.

Tigres de Aragua, la defensa como fortaleza

Sin incluir los partidos de este 20 de noviembre, Aragua es 1ro en porcentaje de fildeo con .983, asistencias 293, porcentaje de factor de alcance con 4.187, tienen la menor cantidad de errores acumulados con 18 (único equipo sin dos decenas).

Cuando se desenvuelven en su jungla, Estadio José Pérez Colmenares, han maximizado el porcentaje defensivo a .991, además de que en condición de local también son el elenco con menos pecados, 5 (único sin una decena).

LVBP - Defensiva - Estadísticas - Números - Beisbol

La eficiencia tigrera igualmente les hace 1ros en porcentaje de fildeo tanto en los lauros, como en las caídas con .985 y .978 respectivamente, en este último equiparados con Caribes de Anzoátegui.

Por otra parte, entre jugadores de posición y lanzadores, los felinos tienen cuatro integrantes que no han incidido en errores teniendo al menos 14 encuentros o lo que es igual, la mitad de lo desarrollado; bajo el mismo parámetro otros cuatro solo han pecado 1 vez, dos en 2 ocasiones y solo uno con 3, que es la máxima cantidad individual en el conjunto de Oswaldo Guillén.