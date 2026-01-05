LVBP: Alexi Amarista acecha el tercer puesto de un apartado de por vida del Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Será cuestión de días para que Alexi Amarista conquiste otra hazaña en su carrera profesional en la LVBP. En esta ocasión está enfocada en su participación a lo que Round Robin se refiere, una instancia en la que suele ser determinante para su equipo de turno.

Amarista busca un podio

El próximo miércoles se reanudan las acciones en la pelota venezolana con la segunda jornada de la fase semifinal. Allí, los Bravos de Margarita recibirán a Caribes de Anzoátegui en el Estadio Nueva Esparta, donde muy seguramente estarán atentos a cada turno del oriundo de Barcelona.

Y es que el próximo objetivo de Alexi Amarista es adueñarse del tercer lugar en el apartado de hits del Round Robin. Hasta la fecha suma 265 imparables, uno menos que Alex Romero (266). El podio lo completan Endy Chávez (333) y Robert Pérez (362).

Cabe recordar que el infielder del conjunto insular viene de conectar 24 indiscutibles en 15 juegos del Round Robin de la zafra 2024-2025 con Bravos, lo que a su vez significó su mejor cifra en esta fase.

Números de Alexi Amarista de por vida en el Round Robin de la LVBP