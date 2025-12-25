LVBP: Alexi Amarista hace historia y se une a estos peloteros

Suscríbete a nuestros canales

Pocos peloteros logran marcar un antes y un después sobre el terreno de juego, y Alexi Amarista es un ejemplo claro de ello en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Su presencia en el circuito se ha convertido en una de las historias más fascinantes de las últimas décadas y no es para menos, gracias a que sus números así lo respaldan.

A lo largo de su trayectoria ha demostrado cada una de sus habilidades y una de las más impresionantes es nada más y nada menos que la velocidad, cuando en la temporada 2009-2010 robó ocho bases y se proyectaba como un jugador capaz de generar presión constante sobre las defensas rivales.

Con el paso de los años, el pelotero de 36 años ha perfeccionado su juego, con la finalidad de tener un equilibrio perfecto y, de esta manera, ser un dolor de cabeza para todos los lanzadores rivales.

Al hablar de su velocidad, este es un recurso que le permitió ser un bateador más completo y de consistencia en la LVBP, con mayor capacidad para producir extrabases.

Alexi Amarista hace historia en la LVBP

Tomando esto en cuenta, en lo que va de la temporada con los Bravos de Margarita, Alexi Amarista sorprendió al volver a utilizar una faceta que parecía olvidada, ya que tenía cuatro temporadas consecutivas sin robar una sola base.

Sin embargo, en la actual zafra reapareció su agresividad en las almohadillas, no solo en beneficio del conjunto margariteño, sino que ha funcionado para alcanzar una cifra redonda dentro de la pelota criolla.

El toletero ingresó al exclusivo club 50-50 de la LVBP, una marca reservada para jugadores capaces de combinar poder y velocidad a lo largo de su carrera. Amarista se convirtió apenas en el quinto pelotero en la historia del béisbol profesional venezolano en alcanzar al menos 50 cuadrangulares y 50 bases robadas. Solo figuras como Robert Pérez, Frank Díaz, José “El Hacha” Castillo y Leonardo Hernández habían logrado esa combinación estadística.

Finalmente, Alexi Amarista tiene un nuevo argumento dentro de sus credenciales para ser considerado como uno de los mejores y más completos bateadores en la historia de la LVBP.