LVBP: Bravos de Margarita tendría confirmado a su primer refuerzo para Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Como dueños de la primera posición sobre el final de la temporada 2025-26 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Bravos de Margarita sueña más que nunca con su primera corona y se mueve previo a la venidera competición en el Round Robin.

Los insulares habrían firmado a Ulises Joaquín, quien terminó su participación con Tigres del Licey en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). La llegada del lanzador quisqueyano sería una adquisición notable con el objetivo de fortalecer su bullpen de cara a la Postemporada en la pelota criolla, que promete ser una de las más parejas, tomando en cuenta lo reñida que ha estado la campaña regular.

Según el reporte de Juanfrank Kranwinkel, el relevista dominicano llegó a un acuerdo con la franquicia orienta, siendo una pieza importante que puede encajar en los innings finales de la novena, que ya cuenta con brazos como Carlos Navas, Werner Leal y Claudio Custodio. El acuerdo de Joaquín sería una respuesta a la ausencia de José Quijada, quien le puso fin a su presentación en el circuito rentado tras conseguir contrato en Japón con Tokyo Yakult Swallows.

Números de Ulises Joaquín en la LIDOM

El nativo de Santo Domingo se despidió temprano de la competición invernal en su país, ya que los Tigres de Licey no lograron acceder a la Postemporada en la LIDOM. El derecho, quien ha jugado siete de sus ocho años de experiencia con los bengalíes, dejó un desempeño discreto con marca de una victoria y par de reveses, WHIP de 2.25, 10 ponches, 14 boletos, 16 carreras permitidas y una efectividad de 7.43 en 18 presentaciones.

El diestro tendrá la oportunidad de pisar fuerte en su primera experiencia en Venezuela, certamen donde tiene cierto cercanía tras sus participaciones en Series del Caribe, incluyendo la más reciente como parte del cuerpo de relevista de Tigres en 2024, que se realizó en Miami.