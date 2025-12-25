LVBP: Pirela y Castillo impulsan el vuelo de las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

El conjunto de las Águilas del Zulia tienen medio pie en el Round Robin luego de la importante victoria ante Caribes de Anzoátegui en su nido el pasado 23 de diciembre. Los pupilos de Lipso Nava juegan para ,500 (9-9) en el mes de diciembre y un triunfo más los clasificaría de forma directa a la postemporada.

Entre los principales referentes ofensivos del equipo rapaz se encuentra el eterno Alí Castillo, quien lidera a los zulianos en promedio (.344), en imparables (64) y en anotadas (31). Castillo es el segundo máximo hiteador de la franquicia con 666 sólo por detrás de Leonel Carrion (732).

Si de bujías hablamos, José Pirela no se queda atrás. El “Águila Negra” lidera a sus compañeros en impulsadas con 31, siendo la tercera vez en su carrera en alcanzar 30 o más fletadas y primera desde la 2013-2014. La habilidad para embasarse de Castillo ha sido muy bien aprovechada por Pirela quien se ha encargado muchas veces de llevarlo hasta la registradora.

Al Zulia sólo le basta ganar el viernes ante Caribes para avanzar al Round Robin de manera directa, en el peor de los escenarios, los rapaces ya aseguraron por lo menos que la única manera de quedar fuera de enero sea en un juego de comodín en su nido.