LVBP: Magallanes podría recibir un valioso regalo navideño

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025/26 ha sido una verdadera montaña rusa de emociones para los Navegantes del Magallanes. El equipo filibustero ha navegado por las aguas de la irregularidad durante prácticamente toda la zafra, sin embargo, se las arregló de gran manera para lograr una remontada sensacional, que los tiene en la pelea por acceder al Round Robin.

En pro de este objetivo, los filibusteros recibieron dos noticias muy malas en las últimas horas. Tucupita Marcano, quien ha sido el bateador más consistente del equipo, se ausentará de los últimos dos duelos de la campaña. Siguiendo esa misma línea, el slugger Renato Núñez, quien vive un diciembre formidable, podría ausentarse también, por problemas físicos.

Sin embargo, en el podcast "La Hora Magallanera", conducido por el periodista Carlos Feo, el jefe de trainers del Magallanes, Antonio Balleste, resaltó que los eléctricos podrían recibir un regalo navideño este próximo viernes 26 de diciembre, día en el que podría regresar a la acción el cubano Yasiel Puig.

Yasiel Puig cerca de regresar

Según comentó Antonio Balleste en el ya mencionado podcast, Yasiel Puig ha venido avanzando de manera satisfactoria con respecto a su lesión en el isquiotibial izquierdo, y si todo sale según lo planeado, estará de regreso a la acción después de Navidad, por lo que podría volver este 26 de diciembre ante Tiburones de La Guaira en Caracas.

La temporada 2025/26 de Puig con el Magallanes no ha sido precisamente buena, sin embargo, antes de lesionarse tenía una seguidilla de cuatro encuentros consecutivos impulsando al menos una carrera, por lo que parecía estar poco a poco retomando su mejor versión, esa que tanta falta le hace al Magallanes para terminar de prender los motores.