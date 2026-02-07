WBC: Histórico pelotero de Puerto Rico critica lo que está sucediendo con el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La polémica sigue haciendo de las suyas de cara al Clásico Mundial de 2026, incluso antes de que se lance la primera bola. Esta vez, el reclamo no viene desde una oficina ni desde un club, sino desde la voz autorizada de Carlos Baerga. El expelotero puertorriqueño expresó su molestia por la posible ausencia de figuras estelares en la selección boricua, debido a la negativa de los seguros para otorgar permisos.

“Esto no es mala suerte, esto es una falta de respeto”, sentenció Baerga, visiblemente indignado. Sus palabras reflejan el sentir de una afición que observa cómo, torneo tras torneo, Puerto Rico enfrenta obstáculos extradeportivos que afectan directamente su competitividad en el escenario internacional, ya que no podrán contar con varias de sus principales estrellas.

Clásico Mundial de Béisbol – Puerto Rico

El problema de los seguros y los permisos no es nuevo, pero en la antesala del Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha tomado una dimensión preocupante con varias selecciones de Latinoamérica. En el caso del conjunto boricua, no podrán contar con la presencia de figuras como Francisco Lindor, Carlos Correa, entre otros.

Para Baerga, la situación envía un mensaje negativo tanto a los jugadores como a los fanáticos. Puerto Rico ha sido protagonista histórico del torneo, con juegos memorables y una identidad combativa que lo ha convertido en uno de los equipos más seguidos del evento.

Finalmente, mientras el Clásico Mundial 2026 se acerca, la incertidumbre crece. Más allá de los nombres que puedan faltar, la discusión abre un debate profundo sobre lo que puede pasar a futuro con este torneo que reúne a los mejores jugadores del mundo.