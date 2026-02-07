Serie de las Américas: Magallanes hace respetar la casa con victoria sobre Argentina

Suscríbete a nuestros canales

La segunda jornada de la Serie de las Américas presenció la primera victoria de los Navegantes del Magallanes. Y es que durante la noche de este viernes, los campeones de Venezuela hicieron respetar el Estadio Monumental con una sólida victoria por 7 a 2 sobre Argentina.

Magallanes no desentonó

El marcador se inauguró en la misma primera entrada, con un toque de fortuna para el conjunto filibustero. Wilfredo Tovar se encargó de anotar la primera rayita luego de aprovechar un lanzamiento desviado del lanzador Yeferson López. Minutos más tarde, Carlos Pérez impulsó la segunda con un largo elevado de sacrificio.

Para el segundo capítulo, Tovar apareció nuevamente, pero esta vez remolcando a Aldrem Corredor con otro elevado de sacrificio. Acto seguido, Hernán Pérez pegó fuerte con un sencillo productor de una más.

Mención especial para el abridor Adrián Almeida, que a lo largo de cinco innings mantuvo en cero al conjunto argentino, con dos bases por bolas y seis ponches. De igual forma, los relevistas Yorvin Pantoja y Williander Moreno no tuvieron inconvenientes para sacar de circulación a sus respectivos rivales.

Pero la ofensiva venezolana no cesó. Luis Sardiñas también tuvo su cuota de protagonismo con un doble que remolcó a Ángel Reyes en la baja del sexto. Luego, Pérez terminó de certificar la victoria de los suyos con un triple que envió hasta el home a Corredor y Tovar.

Del lado argentino, Danyer Sanabria y Julián Pedrouzo impulsaron las dos únicas anotaciones con batazos oportunos en el octavo y noveno episodio, respectivamente.