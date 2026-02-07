Este es el top-10 de peloteros venezolanos activos con más hits en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol de las Grandes Ligas siempre tiene un condimento especial gracias al aporte de los peloteros latinoamericanos, en especial los venezolanos. Y es que a lo largo de la historia, cientos de jugadores nacidos en Venezuela han destacado por su ofensiva, y de cara a la venidera temporada 2026 todo apunta a que seguirá esa misma línea.

En esta ocasión repasaremos el top-10 de beisbolistas venezolanos activos con más hits en la MLB. Cabe señalar que los seis primeros ya superaron la barrera de los 1.000 imparables, mientras que otros tres podrían alcanzar dicha cifra este mismo año.

José Altuve comanda a los hiteadores venezolanos en activo

Como muchos saben, José Altuve es un nombre por excelencia en las Grandes Ligas, pues a lo largo de su carrera profesional se ha destacado por su producción con el madero. De ahí a que sea el venezolano activo con más indiscutibles, y el quinto de todos los tiempos.

Cabe agregar que Astro Boy solo es superado por Bob Abreu (2.470 hits), Luis Aparicio (2.677), Omar Vizquel (2.877), y Miguel Cabrera (3.174).

Top-10 de peloteros venezolanos activos con más hits en MLB

José Altuve | 2.388 Salvador Pérez | 1.712 Eugenio Suárez | 1.434 Wilmer Flores | 1.107 Luis Arráez | 1.028 Gleyber Torres | 1.006 Miguel Rojas | 988 Willson Contreras | 954 Ronald Acuña Jr. | 913 Orlando Arcia | 778

En el caso de Miguel Rojas, Willson Contreras y Ronald Acuña Jr., si se mantienen sanos y ven suficiente actividad este 2026, será cuestión de pocos meses para que se unan al club de los 1.000 hits en las Grandes Ligas.