MLB

Este es el top-10 de peloteros venezolanos activos con más hits en la MLB

La temporada 2026 iniciará con tres venezolanos buscando la increíble cifra de 1.000 imparables en las Grandes Ligas

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 06 de febrero de 2026 a las 09:20 pm
Este es el top-10 de peloteros venezolanos activos con más hits en la MLB
Foto: Meridiano
Suscríbete a nuestros canales

El beisbol de las Grandes Ligas siempre tiene un condimento especial gracias al aporte de los peloteros latinoamericanos, en especial los venezolanos. Y es que a lo largo de la historia, cientos de jugadores nacidos en Venezuela han destacado por su ofensiva, y de cara a la venidera temporada 2026 todo apunta a que seguirá esa misma línea.

NOTAS RELACIONADAS

En esta ocasión repasaremos el top-10 de beisbolistas venezolanos activos con más hits en la MLB. Cabe señalar que los seis primeros ya superaron la barrera de los 1.000 imparables, mientras que otros tres podrían alcanzar dicha cifra este mismo año.

José Altuve comanda a los hiteadores venezolanos en activo

Como muchos saben, José Altuve es un nombre por excelencia en las Grandes Ligas, pues a lo largo de su carrera profesional se ha destacado por su producción con el madero. De ahí a que sea el venezolano activo con más indiscutibles, y el quinto de todos los tiempos.

Cabe agregar que Astro Boy solo es superado por Bob Abreu (2.470 hits), Luis Aparicio (2.677), Omar Vizquel (2.877), y Miguel Cabrera (3.174).

Top-10 de peloteros venezolanos activos con más hits en MLB

  1. José Altuve | 2.388
  2. Salvador Pérez | 1.712
  3. Eugenio Suárez | 1.434
  4. Wilmer Flores | 1.107
  5. Luis Arráez | 1.028
  6. Gleyber Torres | 1.006
  7. Miguel Rojas | 988
  8. Willson Contreras | 954
  9. Ronald Acuña Jr. | 913
  10. Orlando Arcia | 778

 

En el caso de Miguel Rojas, Willson Contreras y Ronald Acuña Jr., si se mantienen sanos y ven suficiente actividad este 2026, será cuestión de pocos meses para que se unan al club de los 1.000 hits en las Grandes Ligas.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada La vinotinto México Gulfstream Park
Viernes 06 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol