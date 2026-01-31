WBC

José Altuve fuera del Clásico Mundial de Béisbol: La MLBPA confirma la dura noticia

Debido a los criterios específicos para la cobertura de seguros del torneo, Altuve no resultó elegible para participar.

Por

Meridiano

Sabado, 31 de enero de 2026 a las 02:41 am
José Altuve fuera del Clásico Mundial de Béisbol: La MLBPA confirma la dura noticia
Suscríbete a nuestros canales

Dura noticia para el béisbol venezolano. A través de un comunicado oficial emitido por la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas (MLBPA) en nombre de José Altuve, se ha confirmado que el estelar segunda base no podrá representar a Venezuela en la próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol (WBC).

NOTAS RELACIONADAS

​La razón detrás de la ausencia: El factor seguro

​A diferencia de lo que muchos podrían especular, la ausencia de "Astroboy" no se debe a una falta de deseo o a una lesión reciente, sino a tecnicismos administrativos insalvables.

  • Criterios de Cobertura: Debido a los criterios específicos para la cobertura de seguros del torneo, Altuve no resultó elegible para participar.
  • Deseo de participar: El comunicado enfatiza que José esperaba con ansias formar parte del equipo venezolano y representar a su país.

​Un sentimiento de decepción para Venezuela

​La noticia ha caído como un balde de agua fría tanto para el jugador como para la fanaticada nacional. El manager de Venezuela, Omar López, ya ha mencionado en varias entrevistas posibles baja por dicha situación.

 Ante la imposibilidad de no poder jugar el Clásico, el enfoque de Altuve girará ahora hacia el Entrenamiento de Primavera (Spring Training) para prepararse para la temporada de las Grandes Ligas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Atléticos
Sabado 31 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol