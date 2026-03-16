Marjorie de Sousa derrocha talento y belleza en "Perfume de Gardenia"

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La actriz venezolana Marjorie de Sousa una vez más deja muy claro el talento que tiene para la actuación, la música y el baile. Y es que, en la Ciudad de México, se encuentra realizando la popular pieza “Perfume de Gardenia”.

Marjorie brillando

La pieza que se estrenó el 13 de marzo, dejó al público azteca impactado por el carisma, sensualidad y talento de la exreina de belleza.

En los videos que corren por el internet aparece la explosiva rubia vestida con plumas, medias pantis, brillo y muchas lentejuelas. Además, se vio en muy buena conexión y química con el actor Cristián de la Fuente, con quien compartió un beso.

Marjorie fue anunciada hace semanas como la protagonista de la pieza con el papel de Gardenia Peralta, personaje que fue interpretado en la temporada pasada por la actriz y cantante Aracely Arámbula.

En el musical que se ha presentado en Broadway, la venezolana demuestras su talento para actuar, cantar y bailar, está última de sus favoritas desde que participó en el programa “Mira quién baila”, llegando a la final.

El vestuario del diseñador Mitzy, se adaptó a las excelentes curvas de la actriz, quien agradeció por estar en un proyecto tan bonito.

Palabras de amor

“Gracias a todo el equipo por recibirme de esa forma tan especial. Mi gardenia te amo y brillaremos juntas de nuevo. Gracias querido Omar Productor por permitirme retomar en Gardenia, un éxito decretado para todos”, escribió.

El estreno de la pieza fue un Sold Out, siendo una gran obra para todo México.