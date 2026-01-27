Marjorie de Sousa estaría dispuesta a reencontrase con Julián Gil tras ardua disputa

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de 9 años, Julián Gil ha estado ausente de la crianza de su hijo Matías, sin embargo, esto podría cambiar gracias a una drástica decisión de Marjorie de Sousa.

En múltiples ocasiones el actor de telenovelas ha manifestado su interés e intención de tener contacto con su retoño a través de entrevistas, declaraciones a la prensa y redes sociales, pero esto no ha sido posible por los obstáculos de su expareja.

La periodista María Luisa Valdés, informó en el programa Cerca de ti, de una buena fuente, que Marjorie de Sousa está lista para dar el paso con Julián Gil y concretar un encuentro entre él y su hijo.

“Y yo sé muy bien que ya por ahí Marjorie de Sousa quiere buscarlo para que ya vea a su hijo. Ya después les contaré”, comentó la comunicadora social.

A pesar de esta declaración, la actriz venezolana no ha emitido de manera pública su intensión de que esto pase, por lo que es cuestión de tiempo para confirmar la información de Valdés.

Julián Gil dedica palabras a su hijo Matías

En una extensa publicación en Instagram, Julián Gil dedicó unas palabras a Matías por motivo de su cumpleaños, en medio de un vínculo marcado por la ausencia y la lejanía entre padre e hijo, derivado por los conflictos con su madre.

“Desde el primer día, estuve contigo. Y acá sigo estando, incluso a la distancia por decisiones que no están en mi control”, destacó el actor.

Asimismo, reconoce que no ha estado presente por razones ajenas, pero ha seguido su crecimiento por redes sociales, y espera que, cada llamado para lograr un acercamiento sirva como evidencia en un futuro de su interés por él.

Gil aborda también los años de procesos judiciales y desacuerdos entre adultos que, según expresa, han influido en la distancia con su hijo.