Portland asegura su futuro: Adam Silver respalda la renovación del Moda Center

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El comisionado de la NBA, Adam Silver, realizó una visita estratégica a Portland este viernes para presenciar el duelo entre los Trail Blazers y los Utah Jazz. Su presencia no fue casualidad: ocurre apenas días después de que la Legislatura de Oregón diera luz verde a un paquete de fondos clave para la remodelación integral del Moda Center.

La medida legislativa otorga al estado la propiedad conjunta del recinto junto con la ciudad de Portland, estableciendo un mecanismo financiero para inyectar 365 millones de dólares a un edificio que, tras 30 años de servicio, reclama una modernización urgente.

Estabilidad y nuevos dueños: El efecto Tom Dundon

Este espaldarazo gubernamental llega en un momento de transición crítica para la franquicia. Tras años de especulaciones tras el fallecimiento de Paul Allen, sus herederos han acordado la venta del equipo a un grupo liderado por Tom Dundon, actual propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL.

La llegada de Dundon, sumada al compromiso estatal con el estadio, ha disipado los temores de la fanaticada sobre una posible relocalización. "Parece que la voluntad está ahí", comentó Silver en una entrevista difundida por el equipo, subrayando que la estabilidad de los Blazers en la ciudad ahora cuenta con cimientos mucho más sólidos.

Más que NBA: El regreso del Portland Fire

Durante sus reuniones con el gobernador y el alcalde, Silver enfatizó que el Moda Center no solo debe ser visto como la casa de los Blazers. El recinto también albergará al Portland Fire, la nueva franquicia de expansión de la WNBA que está lista para debutar esta misma temporada.

“No podemos olvidarnos del Fire”, advirtió el comisionado. “Estos estadios son instalaciones multiusos: convenciones, conciertos, graduaciones... Son parte esencial de la vida de las comunidades. Por eso, Portland necesita una instalación de última generación”.

Un proyecto de 600 millones para competir con la élite

Aunque el estado aportará una parte significativa, el costo total de la renovación se estima en 600 millones de dólares. El objetivo de los Blazers es transformar el Moda Center en un destino de primer nivel capaz de atraer eventos que actualmente esquivan a la ciudad, como el All-Star Game de la NBA o las rondas finales del torneo de la NCAA.

“El Moda Center se ha convertido probablemente en uno de los edificios más antiguos de la liga que no ha sido renovado significativamente”, señaló Silver. “Sé que, en nombre de la economía de Portland, se han perdido eventos importantes porque este estadio no se ha modernizado. Este trabajo es necesario no solo por el baloncesto, sino por la ciudad misma”.

Se espera que la Junta de Gobernadores de la NBA ratifique oficialmente la venta del equipo a finales de este mes, cerrando así uno de los capítulos más inciertos en la historia reciente de la organización y abriendo paso a una infraestructura a la altura de las exigencias actuales del deporte profesional.