El club del 30-50-2.5: Donde Shai Gilgeous-Alexander es el único socio

Suscríbete a nuestros canales

En la historia de la NBA, existen anotadores letales, jugadores extremadamente eficientes y directores de orquesta que cuidan el balón como un tesoro. Sin embargo, encontrar a alguien que combine las tres facetas de forma simultánea es una anomalía estadística que solo tiene un nombre y un apellido en la era moderna: Shai Gilgeous-Alexander (SGA).

Desde que la liga comenzó a registrar las pérdidas de balón en la temporada 1977-78, la barrera de la perfección ofensiva se ha definido por tres métricas implacables: promediar más de 30 puntos por partido (PPG), disparar por encima del 50% de efectividad en tiros de campo (FG%) y mantener una relación de asistencias por pérdida (A/TO ratio) superior a 2.50.

El club de un solo hombre

Lo que hace este dato verdaderamente escalofriante no es solo la dificultad de alcanzar estas cifras, sino la exclusividad del club. En casi 50 años de registros, solo se han dado tres instancias en las que un jugador ha cerrado una temporada con estos números:

SGA (Temporada 2023-24) SGA (Temporada 2024-25) SGA (Temporada 2025-26)

Ni Michael Jordan en su apogeo, ni la eficiencia quirúrgica de Kevin Durant, ni la visión de juego de LeBron James lograron alinear estos tres astros estadísticos en una misma campaña. Gilgeous-Alexander no solo lo logró una vez, sino que ha convertido la excelencia en su rutina personal durante los últimos tres años.

El valor de no fallar

Para poner este hito en perspectiva, un ratio de 2.50 asistencias por cada pérdida para un jugador que anota 30 puntos es, sencillamente, inaudito. Normalmente, el volumen de uso de un jugador de ese calibre invita al error y a la pérdida forzada. Shai, sin embargo, ha desarrollado un estilo de juego "ajedrecístico":

Control del ritmo: Su capacidad para llegar a sus puntos preferidos de la cancha sin ser apresurado.

Toma de decisiones: Un criterio casi infalible que le permite castigar a la defensa sin arriesgar la posesión.

Precisión técnica: Un arsenal de media distancia que le permite mantener ese 50% de campo a pesar de la atención defensiva que recibe.

Un legado en tiempo real

Estamos ante una tiranía de la eficiencia. Mientras que otros récords de la NBA se basan en la acumulación, el récord de SGA se basa en la calidad. Al repetir esta hazaña por tercera temporada consecutiva, la estrella de los Oklahoma City Thunder deja de ser solo un candidato al MVP para convertirse en el estándar de oro de cómo debe jugar un base moderno.

En la historia de la NBA post-1977, hay miles de temporadas registradas. Pero cuando se busca la mezcla perfecta de volumen, puntería y cuidado del balón, la búsqueda siempre termina en el mismo lugar: el vestuario de Shai Gilgeous-Alexander.