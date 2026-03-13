Los Hornets igualan un récord que solo Stephen Curry y Klay Thompson ostentaban

Suscríbete a nuestros canales

Esta temporada 2025-26, la liga está siendo testigo de una anomalía estadística que no se veía desde los años de gloria de la dinastía de Golden State: dos compañeros de equipo ocupan los dos primeros puestos en triples anotados en toda la liga.

A día de hoy, el liderato de triples de la NBA tiene un solo color: el turquesa de los Hornets.

1. Kon Knueppel: 233 triples.

2. LaMelo Ball: 202 triples.

Lo de Kon Knueppel ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en un fenómeno histórico. El novato egresado de Duke no solo lidera la liga, sino que ya ha pulverizado el récord de más triples para un "rookie" en una temporada (superando los 207 de Keegan Murray) y lo ha hecho en tiempo récord. Por su parte, LaMelo Ball está viviendo su temporada más prolífica desde la larga distancia, consolidándose como el motor de una ofensiva que vive y muere por el perímetro.

Recordando a los "Splash Brothers" original

Para encontrar la última vez que dos compañeros de equipo dominaron el departamento de triples de esta manera, hay que remontarse a la era de los "Splash Brothers".

Stephen Curry y Klay Thompson fueron los últimos en ocupar el 1° y 2° puesto de triples anotados en una misma temporada durante el apogeo de los Warriors. Aquella dupla redefinió el baloncesto moderno, y ver a Knueppel y Ball replicar esa jerarquía es una señal inequívoca de que el "spacing" en Charlotte ha alcanzado niveles de élite mundial.

¿Cómo es que un novato está superando a los mejores tiradores del planeta? La clave está en la eficiencia. Mientras que Ball aporta el volumen y la creación, Knueppel está lanzando con un impresionante 44% de acierto en unos 8 intentos por partido.

La sinergia es total: las defensas se ven obligadas a elegir entre el drible impredecible de LaMelo o la puntería quirúrgica del novato. El resultado es una lluvia de triples que tiene a los Hornets como el equipo más divertido de ver este año.